Eu nu cred în vise, decât dacă sunt în favoarea mea și pot să extrag ceva bun din ele. În schimb, cred cu tărie în visuri. De mică am avut visuri îndrăznețe și am făcut în așa fel încât să devină realitate fiecare dintre ele. Nu am devenit dansatoare și nici actriță, dar mi-am dat seama mai târziu că aceste visuri nu erau ce îmi doream cu adevărat, ci mai degrabă o răzvărtire de moment. Cu toate astea, sunt în prezent ce visam tot de mică să fiu când o să cresc.

sursa foto: shutterstock/by master1305

Citate despre vise

“Visători nu sunt cei care visează, ci cei pentru care viaţa e vis.” [Costel Zagan]

“Fiecare vis măreţ începe cu un visător. ” [Harriet Tubman]

“Visează vise îndrăzneţe, şi aşa cum visezi, aşa vei deveni.” [James Allen]

“Visele sunt vise, uneori visezi rău şi nu se întâmplă nimic, visul rău e gândul care n-ai scăpat de el, care ţi se cuibăreşte în suflet şi e numai al tău, venit din păcatele tale.” [Marin Preda]

“Visaţi visuri măreţe, căci numai visurile măreţe pot să facă sufletul oamenilor să vibreze.” [Marc Aureliu]

“Menține-ți visele vii. Acumulează tot ce îți cere credința și încrederea în tine, viziunea, munca, hotărârea și dedicația. Amintește-ți că orice lucru este posibil pentru cei care cred.” [Gail Devers]

“Ce bine totuşi că putem visa şi ziua, şi noaptea. Ziua visăm cu mintea, noaptea visăm cu sufletul. Câteodată, inima încurcă visele cu visurile, dar asta... e altă poveste.” [Doina Postolachi]

“Toate lucrurile pe care le-am uitat strigă după ajutor în visele noastre.” [Elias Canetti]

“Fii atent cu ce te îmbraci înainte de a te culca. Nu se știe niciodată cu cine te vei întâlni în vis.” [Anonim]

sursa foto: shutterstock/by lassedesignen

Citate despre visuri

“Nimeni nu trebuie să negocieze cu visurile sale.Visurile trebuie să fie libere să zboare și să se înalțe. Niciun guvern și nicio lege nu are dreptul să ne limiteze visele. Nu trebuie să lași niciodată ca visurile să îți fie îngrădite.” [Jesse Jackson]

“Viaţa este un vis, dar a visa nu înseamnă a trăi.” [Constantijn Huygens]

“Unii au visuri, alţii doar... vise.” [Viorel Vintilă]

“Eu îmi visez picturile, iar apoi îmi pictez visele.” [Vincent Van Gogh]

“Continuă să visezi doar dacă visul e realitate!” [Cezar Lisita]

“Când visăm singuri este doar un vis, dar când mai mulţi visează împreună este începutul unei noi realităţi.” [Friedensreich Hundertwasser]

“Îți închizi calea către visele tale atunci când îi permiți fricii să îți copleșească credința.” [Mary Manin Morrissey]

“Visele nu se risipesc. Dar nici nu zboară, dacă nu le dai aripi.” [Pablo Neruda]

“Poți să îți dai seama de adevăratul tău caracter în funcție de ceea ce faci în visele tale.” [Ralph Waldo Emerson]

“Vezi lucruri care se întâmplă și te întrebi "De ce?". Eu, însă, visez lucruri care nu s-au întâmplat vreodată și mă întreb "De ce nu?!” [George Bernard Shaw]

sursa foto front page: shutterstock/by nadin chepeniuk