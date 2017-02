Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Alaturi de Bob Proctor, Napoleon Hill si Tony Robbins, T Harv Ecker este unul dintre cei mai cunoscuti autori de carti referitoare la abundenta financiara. Cartea sa" Secrets of the Millionaire Mind: Mastering The Inner Game of Wealth" ofera o perspectiva diferita asupra banilor total diferita de ceea am auzit acasa.

Nu este niciodata tarziu sa invatam cum sa ne gestionam banii in mod inteligent

Te-ai gandit vreodata ca educatia ta financiara (in cazul in care nu ai urmat o facultate de specialitate) se reduce la ceea ce ai auzit acasa in copilarie si la reclamele de la televizor. Credinte precum "bogatii sunt niste oameni rai", "banii sunt ochiul dracului", "doar cine fura, se imbogateste" reprezinta pentru majoritatea oamenilor fundamentul relatiei pe care o au cu banii. Si cum legea atractiei face ca ceea ce emitem sa se intoarca inapoi, nu este de mirare ca traim de la un salariu la altul. Lipsa educatiei financiare si a intelegerii importantei unui venit pasiv, ne face sa credem ca a avea un serviciu este singura si cea mai sigura sursa de venit. Iar constientizarea faptului ca "nu ne pricepem la bani" ne impiedica sa ne avantam in initiative antreprenoriale desi avem idei in acest sens.

Ce este de facut pentru a ne castiga independenta financiara? Asa cum spune autorul american chiar in titlul cartii, primul pas este sa constientizam propriile credinte limitative si sa le eliminam. Atata vreme cat vom asocia banii si bogatia cu ceva rau, cat vom crede ca nu suntem in stare sa gestionam sume mari de bani si ca nu le meritam, nu vom reusi sa ii atragem. Castigurile ocazionale de tip loterie se vor pierde la fel de repede din cauza mentalitatii. Este foarte posibil ca nu toti oamenii instariti sa fie darnici insa o buna parte dintre ei fac acte caritabile si contribuie la progresul stiintei si al cercetarii. Faptul ca refuza sa faca aceste lucruri publice sau ca mass-media nu vorbesc despre ei, nu inseamna ca nu exista.