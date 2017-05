Timpul parca zboara iar noi avem din ce in ce mai multe de facut. Cheia pentru a ne descurca si a ne bucura de zileler care par sa aiba 16 in loc de 24 de ore este sa fim prezente, sa ne dozam efortul si sa fim productive astfel incat sa avem timp sa ne si simtim bine. Iata patru trucuri care ma ajuta sa fiu productiva in viata profesionala.

4 trucuri pentru a fi productiva

Foto: g-stockstudio, Shutterstock

1. Alege o singura activitate si concentreaza-te asupra ei

Desi femeile pot face mai multe lucruri in acelasi timp, atunci cand doresti sa termini un proiect sau sa duci la indeplinirea o anumita sarcina, cel mai bine este sa te concentrezi asupra acelui lucru pana cand il termini. Altfel, risti sa te impratii si sa sa consumi mai mult timp. Aceasta este o modalitate foarte buna de transforma timpul in aliat. Poate ca ai observat ca, atunci cand te focusezi pe ceva si iti propui sa termini, sa spunem in doua ore, chiar reusesti sa faci asta.

2. Tine la distanta distractiile

Atunci cand lucrezi la ceva si esti contra cronometru, asigura-te ca tot ceea ce te distrage de la obiectivul tau, adica distractiile, sunt tinute la distanta. Pune telefonul pe silent si, daca stii ca ai tendinta sa iti verifici conturile de social media din cinci in cinci minute, opreste Internetul pe perioada in care lucrezi.

3. Prioriteaza

Atunci cand te apuci de lucru, fa-ti o lista cu ceea ce ai de facut. Aceasta actiune te va ajuta sa prioritezezi ceea ce ai pe agenda. Daca sunt activitati recurente, pe care le ai de facut saptamanal sau lunar, include-le din timp in agenda ta. Nu iti incepe ziua raspunzand la mailuri sau navigand pe Facebook. Foloseste-ti creativitatea si mintea limpede de la primele ore ale diminetii pentru a rezolva sarcini mai dificile, care cer concentrare si gandire proaspata. Invata sa pui distractia pe locul doi.

4. Dozeaza-ti timpul si efortul

Unii specialisti recomanda sa lucram sase ore pe zi in regim de cate 50 de minute cu cate 10 minute de pauza. Conform cercetarilor recente, acesta este perioada optima de timp in care creierul nostru da cel mai mare randament si poate realiza cel mai mult din ceea ce ne propunem. Ulterior, capacitatea lui de a performa scade. Profita de cele zece minute de pauza pentru a face un pic de miscare, a te relaxa ascultand melodia preferata sau pur simplu a-ti odihni ochii, tinandu-i departe de ecranul laptopului.

Foto prima pagina: Creative Lab, Shutterstock