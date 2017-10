foto: pyrozhenka, Shutterstock

Potrivit unui studiu recent publicat in Journal of Social Cognitive and Affective Neuroscience, cercetatorii au descoperit un nou adevar despre mecanismul care influenteaza perceptia de sine. Hormonul imbratisarii, oxitocina, a fost asociat cu senzatia de apropiere si dragoste. Este eliberat atunci cand mamele isi alapteaza copiii, in timpul imbratisarilor, atunci cand petrecem timp cu prietenii si dupa ce facem dragoste si joaca un rol cheie in relatiile cu ceilalti.

Hormonul imbratisarii, oxitocina, a fost asociat cu senzatia de apropiere si dragoste

Noul studiu, bazat pe trei experimente diferite, arata ca oxitocina poate juca un rol si in modul in care ne gandim la noi insine. Primul experiment a constatat ca subiectii tratati cu oxitocina si-au reamintit trasaturile auto-referentiale mai rapid si mai precis decat trasaturile despre ceilalti. Cea de-a doua descoperire prin scanarea creierului a aratat o reducere a activitatii in cortexul prefrontal medial, partea creierului asociata cu decizia si memoria, atunci cand subiectii tratati cu oxitocina se gandeau la ei insisi si la felul in care se raporteaza la ceilalti. In cele din urma, un al treilea experiment a aratat ca tratamentul cu oxitocina a crescut activitatea in partea dreapta frontala superioara a creierului denumita "centru de control", regland emotiile si actiunile in momentul in care subiectii studiului se gandeau la ei inisi.

foto: Look Studio, Shutterstock

Rezultatele experimentelor efectuate in cadrul studiului arata faptul ca, in mod special in codificarea si prelucrarea memoriei auto-referentiale. Atunci cand avem mai mult oxitocina in creierul nostru atunci cand ne gandim la noi insine, sporeste siguranta noastra de sine. Evocarea acestor ganduri necesita procesare emotionala iar oxitocina ne poate ajuta sa facem asta. Asadar,

Desi au existat obiectii referitoare la faptul ca studiul a testat numai subiectii de sex masculin si a folosit dimensiuni relativ mici de esantioane, acestea reprezinta o incursiune interesanta in modul in care anumiti hormoni afecteaza modul in care ne percepem noi insene. Niciodata nu este prea tarziu sa ne schimbam perceptia pe care o avem despre noi insine.