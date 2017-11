Nu putine sunt cele care, la scurta vreme dupa ce au vazut cele doua liniute pe testul de sarcina, incep sa se gandeasca la momentul nasterii: sa lase natura sa-si urmeze cursul firesc sau e mai sigur sa nasca prin operatie?

Nu este o hotarare pe care sa o poata lua o singura persoana, astfel ca decizia trebuie luata atat de mama, cat si de medicul ce urmareste evolutia intregii sarcini. Pentru a afla care sunt avantajele unei nasteri pe cale naturala, dar si pe cele ale cezarianei, am stat de vorba cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare in infertilitate.

In ultimii ani, tot mai multe viitoare mame isi exprima, inca de la inceputul sarcinii, dorinta de a naste prin cezariana, ne-a spus dr. Vythoulkas. Dar este foarte important de stiut ca o sarcina fara probleme pe parcursul celor noua luni si fara sa existe probleme de sanatate din partea mamei, nu ar trebui sa conduca spre o nastere prin cezariana. Desigur, dorinta mamei este foarte importanta, dar este bine ca aceasta sa stie care sunt avantajele si dezavantajele fiecarei optiuni.

Nasterea naturala, in primul rand, face parte din firescul lucrurilor, corpul femeii fiind pregatit pentru a face acest lucru. Recuperarea dupa o nastere vaginala este mult mai usoara si, nu in ultimul rand, mai rapida si mai putin dureroasa. Astfel, la doar câteva ore dupa momentul nasterii, femeia se poate da jos din pat si, mai mult, isi poate alapta bebelusul. De asemenea, trecerea fatului prin canalul de nastere il ajuta in procesul de maturizare a plamanilor, fiind mai ferit de afectiuni respiratorii decat fatul nascut prin cezariana. Nasterea naturala nu presupune incizii la nivelul abdomenului si uterului, fiind astfel evitate riscurile in urma unor astfel de interventii: sangerari excesive, infectii, defecte de cicatrizari. Nu exista niciun risc anestezic.

Nasterea prin cezariana, a continuat dr. Andreas Vythoulkas, este insa recomandata atunci cand se constata suferinta fetala sau cand conditia de sanatate a mamei impune aceasta interventie. Astfel, daca mama sufera de anomalii pelvine, infectii virale, placenta praevia si acreta, a avut si alta operatie de cezariana in trecut, copilul are o pozitie nefireasca in uter, diabet, miopie avansata, hipertensiune arteriala sau sarcina multipla etc se recomanda operatia de cezariana. De asemenea, daca varsta mamei a trecut de 37-38 de ani, se recomanda acest tip de nastere pentru a evita orice complicatie. Fiind o interventie chirurgicala, cezariana prezinta riscurile unei operatii, atat pentru mama, cat si pentru copil. Perioada de recuperare dupa o astfel de interventie este mai indelungata, alaptarea copilului se poate face abia la 24-48 de ore de la momentul nasterii, exista riscul de infectie a plagii operatorii, dar si a celor urinare, reluarea tranzitului intestinal este mai lenta, iar endometrita (inflamatia mucoasei uterului provocata de o infectie) este mai frecventa decat dupa o nastere pe cale naturala.

Felul in care viitoarea mama va naste este deosebit de important, dar nu este o hotarare ce se poate lua de la momentul confirmarii sarcinii. Recomand viitoarelor mame ca, in primul rand, sa se informeze si sa cantareasca bine avantajele si dezavantajele fiecarei metode si sa urmeze sfaturile medicului pentru a avea o sarcina fara probleme.