Desi este un subiect mai putin discutat, nefiind pe lista de prioritati a majoritatii femeilor, imbunatatirea aspectului feselor poate fi importanta atunci cand constitutional acestea au un aspect prea aplatizat, mai putin agreabil, sau dupa slabiri importante in greutate, cand zona devine flasca.

Exista deci situatii in care pacientele isi doresc un posterior mai bombat, cu aspect asemanator celebrului posterior brazilian. Acest lucru se poate obtine prin introducerea unor implante fesiere, prin lipofilling (transfer de grasime din alte zone unde a fost facuta lipoaspiratie) sau prin combinarea acestora.

Este evident ca la un corp foarte gracil, care nu are grasime in plus pe nicaieri, nu poate fi facut lipofilling, augmentarea feselor putandu-se obtine doar cu implante siliconice. Pacientele care au nevoie de remodelare corporala prin lipoaspiratie mai extinsa pot combina lipoaspiratia zonelor abdominale sau ale coapselor cu lipofillingul de fese, procedura care poate fi repetata de 2-3 ori la dorinta pacientei pentru imbunatatirea rezultatului. Acest lucru poate fi necesar datorita resorbtiei partiale a tesutului adipos transplantat.

Augmentarea feselor se poate face si cu acid hialuronic pentru corp, necesitand insa volume semnificative pentru obtinerea unui rezultat vizibil. Procedura costisitoare si cu un rezultat mai greu predictibil si inconstant in timp, datorita procesului de resorbtie, este foarte putin folosita la noi.

Corectia acestei zone este cu adevarat necesara in cazul pacientilor care au slabit foarte mult in greutate si la care toata zona abdominala si fesiera devine flasca si atarna inestetic. In aceste situatii, remodelarea zonei consta in efectuarea unui lifting de fese si de abdomen. Remodelarea feselor, caci la ea ne referim cu predilectie, consta in procedeul de lifting, cu sau fara marirea volumului acestora. Cicatricile care sunt necesare sunt subtiri si se plaseaza pe linia chilotului, mascandu-se foarte bine.

Armonizarea liniilor corpului pentru obtinerea unui contur cat mai feminin este una dintre preocuparile sexului frumos, iar chirurgia estetica are mijloacele necesare de a crea aceasta armonie. Este bine ca femeile sa fie informate de toate aceste posibilitati, si in momentul in care ajung sa aiba nevoie sau isi doreasc cu adevarat o schimbare in aceasta zona, sa o faca in cunostinta de cauza si cu incredere.