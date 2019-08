Cum se spala corect hainele bebelusului. 4 lucruri importante de stiut

Este suficient sa tii cont de cateva sfaturi simple pentru a reduce timpul pe care ti-l rapeste spalarea si uscarea hainutelor, dar si pentru a preveni alergiile sau iritatiile.

Cand ai acasa un bebelus, pare ca tot ce faci este sa pui hainute la spalat si apoi la uscat. Nou-nascutii murdaresc rapid hainele, asa ca spalarea acestora devine o activitate zilnica pentru mamici. Daca in general pui rufele in masina de spalat, adaugi detergent si balsam si setezi un ciclu de spalare automat, cand vine vorba despre hainele bebelusului, este nevoie sa acorzi mai multa atentie procesului de curatare.

Este suficient sa tii cont de cateva sfaturi simple pentru a reduce timpul pe care ti-l rapeste spalarea si uscarea hainutelor, dar si pentru a preveni alergiile sau iritatiile cauzate de unii detergenti. Iata ce ar trebui sa stii:

Cu ce detergent se spala hainele bebelusului

Cel mai simplu este sa cumperi un detergent special creat pentru curatarea hainelor nou-nascutului. Academia Americana de Pediatrie recomanda alegerea produselor fara ingrediente iritante, care sa provoace alergii. Printre ingredientele pe care ar trebui sa le eviti se numara parfumul din sau inalbitorul.

Detergentii alesi trebuie sa fie special creat pentru a spala delicat hainele, sa nu lase urme sau depuneri si sa nu irite pielea sensibila a bebelusului. De altfel, iti poti prepara acasa o solutie de curatare pentru hainute, din bicarbonat de sodiu si apa calda, un amestec eficient pentru indepartarea petelor si curatarea blanda a hainelor.

La ce temperatura se spala hainele bebelusului

Toate hainutele au trecute pe eticheta detaliile legate de modalitatea de spalare si temperatura recomandata pentru curatare. Unele masini de spalat moderne au cicluri de spalare speciale pentru a curata cu delicatete hainele bebelusilor, folosind apa si energia electrica economic, chiar daca ciclul de spalare dureaza mai mult. Pentru hainutele inchise la culoare si cele care nu au pete dificil de scos poti incerca spalarea cu apa rece, intrucat hainele nu vor intra la apa astfel si nici nu isi vor pierde culoarea.

Cum se usuca hainele bebelusului

Cel mai incomod pentru mamici este procesul de uscare a hainelor bebelusului, mai ales in timpul iernii. Pe langa faptul ca s-ar putea sa nu ai suficient spatiu in casa sau pe sarma pentru a usca toate hainutele proaspat spalate, trebuie sa stai constant cu grija lor, sa verifici daca s-au uscat, sa le strangi, sa le calci si apoi sa le aranjezi in dulap.

O solutie care iti economiseste enorm de mult timp si efort este un uscator de rufe . Acesta previne ca hainele sa se sifoneze prea tare, le usuca rapid, in doar cateva minute, avand inclusiv programe pentru hainele fabricate din materiale mai groase, dar si unele pentru uscarea hainelor bebelusilor. Astfel, vei scoate articolele gata uscate si poti incepe sa le calci imediat, pentru a le igieniza si a le depozita apoi in dulap.

Cum se spala de mana hainele bebelusului

Nu este nevoie sa speli de mana hainele bebelusului tau decat in cazul in care eticheta specifica in mod clar ca imbracamintea se curata doar astfel. In aceasta situatie, pentru a-ti usura munca, umple un lighean cu apa calda, adauga putin detergent si amesteca pana apare spuma. Lasa apoi la inmuiat rufele timp de cateva minute. Daca hainutele nu sunt patate, este suficient sa le speli putin in spuma, sa le clatesti apoi bine cu apa rece, sa le storci si sa le pui la uscat.

Sursa foto:Pixabay from Pexels