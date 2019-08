4 trucuri casnice pentru a scapa rapid de mucegaiul din baie

Pe langa mirosul neplacut pe care il emana, mucegaiul poate fi periculos pentru sanatate, intrucat elibereaza in aer spori care pot cauza probleme respiratorii.

Mucegaiul prefera mediile intunecate, cu umiditate ridicata, asa ca baia este incaperea in care se dezvolta cel mai des. Umezeala cauzata de apa si aburi, precum si aerul inchis cresc sansele aparitiei acestuia, dupa care poate fi destul de dificil de indepartat.

Pe langa mirosul neplacut pe care il emana, mucegaiul poate fi periculos pentru sanatate, intrucat elibereaza in aer spori care pot cauza probleme respiratorii, pot agrava o banala raceala sau un astm bronsic si pot cauza iritatii sau alergii ale pielii.

De aceea, daca vrei sa scapi o data pentru totdeauna de mucegai, poti pune in aplicare cateva trucuri simple pentru a elimina umiditatea, a distruge depunerile de inestetice si a crea o atmosfera proaspata in baia ta:

Elimina cauza aparitiei mucegaiului

Mucegaiul apare in special din cauza umiditatii, iar daca baia ta nu are o fereastra pe care sa o poti deschide de fiecare data cand faci dus, atunci un ventilator s-ar putea sa fie util. O solutie mult mai practica este insa folosirea unui dezumidificator casnic , care te ajuta sa reduci riscul formarii condensului, sa mentii aerul curat si purificat si sa controlezi umiditatea din orice incapere, protejand in acelasi timp mobilierul.

Foloseste o solutie pentru indepartarea mucegaiului

In comert se gasesc destule solutii special create pentru a indeparta chiar si depunerile rezistente de mucegai si a preveni aparitia lor. Insa cat timp nu elimini cauza aparitiei ciupercilor, acestea vor reveni in mod regulat. Solutiile de indepartare a mucegaiului te ajuta sa scapi si de sporii periculosi si sa te asiguri ca nu ai ratat niciun colt in care s-ar fi putut forma astfel de depuneri.

Daca nu vrei sa apelezi la solutiile din magazine, poti prepara acasa una eficienta contra mucegaiului. Toarna otet de vin intr-un pulverizator si foloseste-l pentru a stropi zonele afectate. Nu este nevoie sa diluezi otetul cu apa (cu cat este mai concentrat, cu atat va fi mai eficient) si nici sa clatesti apoi suprafata. Nu iti face griji pentru mirosul neplacut al otetului, acesta va disparea intr-o ora, doua.

Curata temeinic fiecare colt al baii

Adeseori, mucegaiul se formeaza in spatiile inguste si intunecate, ca de exemplu in spatele mobilierului din baie, unde nu il poti vedea. Daca ai avut probleme cu depunerile de acest tip in trecut si vrei sa scapi definitiv de ele, atunci va trebui sa te asiguri ca ai curatat toate suprafetele in care ar fi putut aparea.

Scoate toate piesele de mobiler din baie, verifica inclusiv in interiorul dulapurilor sau sertarelor (sub ele, dar si in spatele lor) si spala temeinic gresia, frecand cu o periuta veche de dinti rosturile. De asemenea, verifica starea instalatiei sanitare si asigura-te ca nu exista nicio scurgere de apa care sa mentina umiditatea excesiva.

Foloseste clor doar daca e nevoie

Unele mucegaiuri (precum mucegaiul toxic, cel care elibereaza in aer micotoxine periculoase pentru organism) pot fi mult mai dificil de indepartat cu ajutorul solutiilor clasice. In acest caz, poti folosi o parte de clor amestecata cu doua parti de apa. Foloseste insa aceasta substanta doar daca toate celelalte metode au esuat si ai grija sa deschizi larg ferestrele dupa ce ai utilizat-o. Clorul este un antifungic eficient, insa vaporii eliberati in aer pot fi si ei periculosi pentru sanatate, mai ales daca ai deja probleme respiratorii. De altfel, medicii recomanda sa folosesti o masca atunci cand stropesti suprafetele cu clor, astfel incat sa te asiguri ca nu inhalezi substanta.

Sursa foto: Joey from Pexels