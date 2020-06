La Colline lansează gama de brânzeturi MIX

Produse inedite, cu gust special obținut din amestecul de brânză de capră și vacă

comunicat de presa

Anul 2020 a venit cu multe provocări și pentru producătorul de lactate de capră La Colline, care împlinește curând 13 ani de la prima șarjă de brânză de capră produsă în fabrica sa de la poalele Feleacului, județul Cluj. Pandemia generată de virusul SARS-COV-2 a produs și aici efecte nedorite. Restaurantele, hotelurile, grădinițele și multe magazine s-au închis, vânzările de lactate de capră înregistrând în lunile martie, aprilie și mai un recul fără precedent. Acestora li s-a adăugat și faptul că, odată cu venirea primăverii, a început un nou sezon de lactație, prin urmare cantitatea de lapte a crescut timp în care piața s-a blocat.

Chiar daca nu fost ușor, La Colline a onorat toate contractele cu fermierii de la care achiziționează laptele și cărora le-a fost aproape la bine și la greu. A reușit să păstreze întreaga echipă de angajați, fără să reducă normele sau salariile. Când nu existau comenzi, echipa a făcut ordine în fabrică și prin curte, a măturat, lustruit și vopsit cu încredere că lucrurile se vor îndrepta. Iar încrederea a fost răsplătită.

Inovarea - forța și crezul La Colline

La Colline nu a așteptat pasiv depășirea momentului critic. A acționat proactiv găsind soluții, a continuat să inoveze. Astfel, a creat noua gamă La Colline MIX, o combinație de 55% brânză de capră și 45% brânză de vacă, dedicată special:

Celor care consideră gustul și mirosul de capră prea puternice

Tuturor celor care vor să consume alimente locale

Celor preocupați de sănătate, doritori de alimente naturale

Oamenilor care vor să se aprovizioneze prin lanț scurt, direct de la producător

Mămicilor preocupate de găsirea unor alimente proaspete și gustoase pentru cei mici

Gurmanzilor care caută să experimenteze ceva nou

Acelora care se îndoiesc că la noi în țară se poate obține performanță

Celor care își doresc produse la calitatea La Colline dar la un preț mai mic

”Am intrat pe piața producătorilor de lactate în urmă cu 13 ani. Dar nu oricum, ci alegând o nișă considerată de mulți ca fiind riscantă. În acea perioadă, interesul pentru produsele din lapte de capră era scăzut, beneficiile acestui lapte erau puțin cunoscute iar încrederea consumatorilor în produse naturale autentice oscila permanent. Cu mută forță și consecvență, am răspuns tuturor provocărilor. Așa am ajuns chiar să creăm un soi de comunitate a iubitorilor de lactate de capră, mulți dintre ei ”crescuți” și ”educați” de noi în spiritul aprecierii produselor românești de calitate. Pentru ei continuăm să inovăm, astfel încât să se bucure de experiențe culinare deosebite și complexe”, a declarat Ovidiu Spînu, proprietar La Colline.

La Colline MIX – făcut cu dragoste

Noua gamă conține până în acest moment două sortimente: ruloul de 100 de grame de brânză cremoasă albă, La Colline MIX și ruloul care înglobează semințe de fenugreek ce îmbogățesc produsul cu o aromă de nucă și postgust de alune prăjite: rulou La Colline MIX cu fenugreek . Diferențierea este făcută de gustul delicat, structura „soft” și prospețimea sofisticată specifică cupajelor reușite.

Ca ingredient special, a fost adăugată dragostea producătorului pentru produsele de calitate, autentice. Și nu în ultimul rând, respectul față de toții consumatorii, pentru o savoare specială.

Prețul celor două rulouri este imbatabil, aproximativ 65% din cel al produselor La Colline deja consacrate. În magazinul online La Colline un rulou MIX costa 3,90 lei iar la magazinul de prezentare din incinta fabricii se află în promovare la un cost de 2,50 lei.

Până la toamnă, noua gamă se va regăsi în retail și în sectorul HoReCa, procesul de introducere pe piață necesitând parcurgerea mai multor etape care implică timp.

Despre La Colline

Super Lactis SRL este producătorul produselor din lapte de capră regăsite sub brandul La Colline care sunt prezente pe piața din România din anul 2007. La fabrica de la poalele dealului Feleacului, jud. Cluj, sunt obținute produse premium, create după o rețetă tradițională franceză dar folosind materie primă de la fermele de capre din Transilvania. Brânzeturile La Colline sunt produse integral naturale, obținute din lapte de capră, fermenți lactici, cheag și sare de mare. Unele sortimente au adăugate condimente (piper roșu, ierburi a la provence) sau trufe adunate din pădurile din Transilvania. Laptele, iaurtul de băut și chefirul de capră sunt preparate din lapte integral, fără a fi agresate prin tehnologii sofisticate. Nu conțin conservați sau alți aditivi.