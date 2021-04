Ai grijă de pielea ta de la interior

Collagen Skin Booster este cel mai nou produs din gama Herbalife SKIN, în Europa, creat special să aibă grijă de piele de la interior.

comunicat de presa



Collagen Skin Booster conține Verisol® P, produs din peptide de colagen de înaltă calitate, despre care s-a demonstrat științific că reduce ridurile din jurul ochilor și îmbunătățește elasticitatea pielii după doar patru săptămâni. De asemenea, s-a dovedit că reduce semnele vizibile de celulită, primele rezultate putând fi observate după 3 luni de utilizare. Este recomandat ca produsul să fie folosit în cadrul unei diete echilibrate şi variate, ca parte a unui stil de viaţă activ şi sănătos. Herbalife Nutrition Collagen Skin Booster are conținut ridicat de vitamine cheie (A, C, E, Niacină & Biotină) și minerale (Zinc, Seleniu, Cupru & Iod) care contribuie la menținerea sănătății pielii, a părului și a unghiilor. Are puține calorii, nu conține gluten și este disponibil cu aromă răcoritoare de căpșune și lămâie.

Collagen Skin Booster este unul dintre cele mai bine vândute produse Herbalife Nutrition, iar acum este disponibil și în Europa, unde cererea reprezintă aproximativ o treime din piața globală de nutricosmetice. Integrați Collagen Skin Booster în rutina voastră zilnică de îngrijire a pielii, adăugând o măsură de pudră la 250ml de apă și amestecați – este atât de simplu!

Colagenul I și III sunt principalele tipuri de colagen care se regăsesc în piele, iar Verisol® P conține unele dintre cele mai puternice peptide bioactive de colagen de pe piață.

Collagen Skin Booster este disponibil în România din data de 15 aprilie prin intermediul Distribuitorilor Independenți Herbalife Nutrition. Pentru mai multe detalii despre produs, accesați https://www.herbalife.ro/produse/076k-collagen-skin-booster-capsune-si-lamaie-171gr#product-overview.