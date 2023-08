Tu știi care sunt beneficiile uleiului din semințe de in pentru sănătate și frumusețe?

Cu siguranță ești la curent cu beneficiile uimitoare ale semințelor de in pentru sănătate. Poate chiar le adaugi în salate, în smoothie-uri sau în terciul de ovăz pe care îl consumi aproape în fiecare dimineață, la micul dejun.

Pe lângă faptul că îmbunătățesc gustul, aspectul și consistența multor preparate, semințele de in au numeroase beneficii care susțin sănătatea și starea de bine: susțin sănătatea digestivă, îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară și ajută la prevenirea dezvoltării diferitelor tipuri de celule canceroase, toate acestea datorita conținutului de acizi grași Omega-3.

Dacă semințele de in au beneficii atât de importante pentru sănătate, imaginează-ți ce proprietăți uimitoare are uleiul din semințe de in! Uleiul din semințe de in, cunoscut și sub numele de ulei de in, este obținut din semințe de in care au fost măcinate și presate pentru a obține uleiul lor natural. Acest ulei benefic pentru sănătate are o mare varietate de utilizări, de la gătit până la îngrijirea pielii.

Ce este uleiul din semințe de in?

Uleiul provine din semințele plantei de în (Linum usitatissimum L.), o plantă anuală cultivată în întreaga lume. Inul și semințele de in pot fi folosite și pentru diferite beneficii. De exemplu, fibra din plantă este folosită pentru a face in, dar uleiul din semințe de in este cel care este disponibil sub formă de supliment (ulei sau capsule).

Uleiul din semințe de in este un produs natural, care se obține prin presarea la rece a semințelor plantei. Conține vitamine și minerale, dar și o serie de compuși activi care oferă numeroase beneficii organismului uman, printre care:

Beneficiile uleiului de semințe de in

Uleiul din semințe de in are numeroase beneficii pentru sănătate, datorita conținutului sau bogat în vitamine, minerale, acizi grași omega-3 și nu numai! Studiile desfășurate de-a lungul anilor dovedesc faptul că uleiul din semințe de in contribuie la buna funcționare a organsimului, motiv pentru care ar trebui inclus în alimentația noastră.

Iată care sunt principalele beneficii ale uleiului de semințe de in:

Menține sănătatea inimii

Asociația Americana a Inimii (American Heart Association) recomandă introducerea în dietă a grăsimilor polinesaturate, cum ar fi uleiul de in. Consumul unor cantități moderate din aceste grăsimi sănătoase este corelat cu un risc mai mic de boli de inimă.

Studiile au constatat că suplimentele de ulei de in pot crește nivelul de acizi grași omega-3 din organism, inclusiv acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosahexaenoic (DHA). EPA și DHA sunt compuși esențiali pentru promovarea unei inimi sănătoase și pentru prevenirea bolilor de inimă. ALA este o componentă primară a uleiului din semințe de in transformat în EPA și DHA în organism.

Dacă suferi deja de boli de inimă, uleiul din semințe de in poate preveni complicațiile cauzate de această boală, spun studiile.

Poate reduce inflamațiile din organism

Uleiul din semințe de in reduce inflamațiile din organism, datorită conținutului sau bogat în acizi grași omega-3. O meta-analiză din 2018 a studiilor care au analizat efectele uleiului din semințe de in asupra persoanelor care trăiesc cu sindrom metabolic - o afecțiune medicală complexă care crește șansele de a dezvolta boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet - a constatat că suplimentarea cu ulei de in a avut beneficii pozitive, reducând în mod specific markerii de inflamație. Acești markeri includ citokine inflamatorii, care sunt semnale pe care sistemul imunitar le transmite către creier și care încurajează inflamația.

Ajută la menținerea sănătății florei intestinale

Uleiul de in acționează ca un laxativ natural. Stimulează sistemul digestiv, ajutând organismul să scape de toxine. Fiind bogat în fibre, uleiul din semințe de in este recomandat pentru o varietate de tulburări care includ afecțiuni ale stomacului și ale intestinelor, cum ar fi constipația, diareea și sindromul colonului iritabil.

Poate ajuta la reducerea dezvoltării celulelor canceroase

Există unele dovezi care arată că uleiul din semințe din in poate reduce dezvoltarea celulelor canceroase. Studiile arată o asociere între consumul de semințe de in și un risc redus de cancer de sân, datorită lignanilor (compuși antioxidanți și antiinflamatori) care se găsesc în uleiul de in.

Oamenii de știință analizează, de asemenea, dacă lignanii ar putea duce la un risc redus de boli de inimă și osteoporoză, deși sunt necesare mai multe cercetări în acest sens.

Beneficiile uleiului din semințe de in pentru piele

În plus față de beneficiile pentru sănătate enumerate mai sus, uleiul de semințe de in este cunoscut pentru proprietățile sale cosmetice, datorită conținutului său bogat în substanțe nutritive esențiale.

Fiind bogat în acizi grași omega-3 și omega-6, uleiul din semințe de in ajută la menținerea nivelului optim de hidratare al pielii, un aspect de luat în calcul de către persoanele cu piele uscată sau sensibilă. Pentru persoanele cu ten gras sau mixt, uleiul de in poate ajută la echilibrarea producției de sebum.

Uleiul din semințe de in conține compuși cu proprietăți antiinflamatorii, care pot ajuta la reducerea roșeții și a iritației pielii, inclusiv a acneei. Este, de asemenea, bogat în antioxidanți care pot oferi protecție împotriva radiațiilor ultraviolete, ajutând la prevenirea daunelor cauzate de expunerea la soare. Tot datorită conținutului său de antioxidanți, uleiul de in poate ajuta la combaterea radicalilor liberi și la reducerea semnelor îmbătrânirii pielii, cum ar fi liniile fine și ridurile.

Beneficiile uleiului din semințe de in pentru păr

Uleiul de in poate ajuta la menținerea sănătății scalpului. Având un efect antiinflamator, uleiul din semințe de in poate fi benefic în ameliorarea eczemelor de la nivelul scalpului, reducând mătreața și iritația.

Datorită conținutului său de antioxidanți, uleiul de in poate ajuta la protejarea părului împotriva deteriorării cauzate de radicalii liberi și de factorii de mediu. Totodată, uleiul din semințe de in are capacitatea de a pătrunde în structura părului, reparând părul uscat, deteriorat și fragil.

De asemenea, fiind bogat în acizi grași omega-3 și omega-6, uleiul din semințe de in poate stimula creșterea părului și poate ajuta la reducerea căderii acestuia.

Uleiul din semințe de în este disponibil în comerț sub formă lichidă și sub formă de capsule. Cel mai ușor de administrat și de asimilat este uleiul din semințe de in sub formă de capsule, cum este Omega 3-6-9 de la Cosmo Pharm®. Conține de două ori mai mulți acizi grași nesaturați Omega 3-6-9 decât uleiul de pește, fiind obținut prin presarea la rece a semințelor de in. Ajuta în preîntâmpinarea bolilor cardio-vasculare, scăderea colesterolului, ameliorarea durerilor articulare și menstruale, ajută la menținerea frumuseții părului și pielii și a unei stări mentale bune.

Uleiul din semințe de in Omega 3-6-9 este recomandat:

persoanelor ce suferă de diverse afecțiuni cardio-vasculare, angină pectorală;

hipercolesterolemie, inflamații și dureri articulare, afecțiuni ale rinichilor;

leucemie, astm bronșic, lupus, infecții bacteriene sau virale;

afecțiuni ale pielii (eczemă, psoriasis, acnee, acneea rozacee);

migrene, sindrom premenstrual, ulcer gastric și duodenal, constipație;

apatie, depresie.

Așadar, uleiul de semințe de in este bogat în acizi grași omega-3 și s-a demonstrat că are mai multe beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea tensiunii arteriale și îmbunătățirea sistemului digestiv. Mai mult, uleiul din semințe de in poate fi folosit într-o varietate de moduri: ca înlocuitor pentru alte tipuri de uleiuri, adăugat în alimente sau aplicat pe piele și păr, în scop cosmetic.

Uleiul din semințe de in Omega 3-6-9 este disponibil online, pe www.cosmopharm.eu.

