Importanța hidratării: beneficiile apei în organism și cum optimizezi consumul

Riebl, Shaun K, and Brenda M Davy. The Hydration Equation. Vol. 17, no. 6, 1 Nov. 2013, pp. 21–28, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4207053/, https://doi.org/10.1249/fit.0b013e3182a9570f. Accessed 6 July 2023.