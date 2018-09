Apa termală e pentru mine cea mai bună și rapidă formă de revigorare și hidratare a pielii după o zi plină, nu neapărat fierbinte de vară. Dar, ca de fiecare dată când mă bucur să descopăr un produs cosmetic, aparent banal, care face mai mult decât te-ai aștepta de la ce-i citești pe etichetă (i.e. un fel de x in 1), am jubilat când am descoperit că apa termală Jonzac este mai mult decât se vrea a fi.

Despre produsele cosmetice naturale Jonzac am mai scris deja și nu mai vreau să reiau discuția. Mi-au salvat pielea, la propriu, vara aceasta! Sunt dermatocosmetice, de fapt, sunt bio, eco-friendly, sunt franțuzești și se bazează pe o formulă extrem de benefică pentru piele: cu apă termală extrem de pură, extrasă de la peste 1850 metri adâncime din localitatea franțuzească omonimă Jonzac, motiv pentru care beneficiază de un grad crescut de mineralizare.