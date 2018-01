Modele de blugi pana la glezna care flateaza silueta

Denimul va ramane mereu in tendinte. Desi cu fiecare sezon cunoaste alte si alte variatiuni, denimul ramane la moda. In primavara-vara, ca si in acest sezon, vor ramane la moda modele de blugi pana la glezna. Vestea este numai buna: acesti blugi tip crop te ajuta sa pari mai slaba!