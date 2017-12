Ce iei pe tine la plecare intr-un city break de iarna

Blugi cu aplicatii

Eu nu ies din blugi fie ce o fi. La 30 de grade, la -10 grade, tot in blugi ma vei gasi si o sa iti spun ca nu exista pereche de pantaloni care sa ma faca sa ma simt mai bine in afara de cei din denim. Pentru o escapada in afara tarii, cand nu ai prea mult loc in bagaj ca sa iti iei cinci perechi de pantaloni, iti sugerez sa optezi pentru blugi, ei fiind cei care tin bine de cald si care se potrivesc oriunde v-ar duce traseul. Ce zici de blugii cu aplicatii?

Alege modelul care ti se potriveste