Blugii din denim de firmă: cum îi păstrezi?

Teoretic, am recomanda ca blugii de firmă să stea atârnați pe un umeras, dar în niciun caz unul cu cârlige. Acestea pot imprima o formă inestetică și cu greu vei putea scăpa de ea.



Motiv pentru care trebuie să îi păstrezi împăturiți, ceea ce poate fi o idee grozavă. Pur și simplu îi aranjezi frumos, îi pui pe raftul tău cu cele mai folosite haine - știm că ai unul - și îi iei la nevoie. Eventual zilnic. Oh, și musai întoarce-i pe dos (și când îi speli) pentru că astfel ajuți și mai bine la păstrarea culorii mai puternice. Plus că eviți ruperea nasturelui sau stricarea fermoarului.