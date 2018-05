Cum am procedat în vopsirea blugilor mei negri cu vopsea textilă Dylon Wash & Dye?

Înainte de orice, am citit tot ce se putea de pe ambalajul acestei vopsele textile Dylon Wash & Dye cu utilizare în mașina de spălat rufe, dar și la descrierea de produs din dreptul său, pe site-ul furnizorului. Am acordat așadar o atenție specială, pentru că era vorba de un produs inedit, cu utilizare și spălare în mașina de spălat rufe și chiar nu mai folosisem așa ceva.

Așa am aflat că această cantitate de vopsea (a unui plic) se poate utiliza pentru maximum două perechi de blugi/pantaloni din fibră cât mai naturală (cam 1 kg în total) – asta ca să iasă rezultatele așteptate, altfel se va dilua mult din culoare și nu vor fi diferențe în bine foarte vizibile. Denimul se încadrează aici pentru că de obicei se realizează dintr-o cantitate mare de bumbac. Hainele din fibre de poliester, cele sintetice așadar, nu se vor vopsi, deci rezultatele nu vor fi cele așteptate. Așa că asigură-te dinainte că urmează să vopsești haine din materiale cu o compoziție cât mai naturală!

Neapărat înainte de a te apuca de vopsit, cântărește articolul pe care vrei să îl colorezi – și să fie uscat, nu umed! Blugii mei, de exemplu, aveau până în 500 grame, așadar da, cam două perechi de pantaloni aș fi vopsit cu un plic. Desigur, nu cred că ieșeau la fel de intense ambele. Și am decis să îi vopsesc doar pe ei cu un plic, ca să mă asigur că vor ieși bine, așa cum îmi doresc, iar petele decolorate anterior destul de bine se vor acoperi excelent.

După cântărire, am umezit blugii în apă simplă, fără nici un fel de detergent. M-am asigurat că sunt curați, spălați anterior cum trebuie. I-am întins apoi desfășurați în mașina de spălat rufe. Am avut grijă să am o pereche de mănuși din plastic cu care să torn și să împrăștii produsul peste ei în cuva mașinii de spălat rufe.

Nu am mai avut mănuși din cauciuc, așa cum era indicat în instrucțiuni, însă m-am descurcat destul de bine și așa, cu mănuși din folie de plastic. Ideea este că îți va colora pielea dacă nu folosești nici un tip de mănuși de protecție. Chiar și așa, m-am trezit că au sărit câteva particule de vopsea pe mâini și a colorat câteva puncte din pielea lor. Au ieșit destul de greu, după repetate rânduri de spălat pe mâini. „Deci are putere vopseaua”, mi-am zis dinainte. Semne bune, semne bune…

ATENȚIE! Ceva foarte IMPORTANT! Această vopsea de haine cu utilizare în mașina de spălat rufe nu poate fi utilizată decât în mașini de splat rufe automate cu încărcare frontală! Și nu vopsi mai mult de jumătate din încărcarea maxim posibilă a mașinii tale de spălat, chiar dacă ai suficiente plicuri de astfel de vopsea textilă pentru asta, conform cantității de rufe de vopsit, pentru că o aglomerare în cuvă poate avea drept efect rezultate cu vopsire neuniformă pe hainele tale. Citește mai multe informații despre utilizarea acestei vopsele textile cu utilizare în mașina de spălat rufe Dylon Wash & Dye, ca să stai liniștit(ă) că iese totul cum trebuie și vei avea rezultate perfecte!

Am setat apoi un ciclu normal de spălare bumbac la 40°C, de minimum 60 de minute, tot conform instrucțiunilor de pe pachet și de pe site. Nu am adăugat detergent, vă spun mai jos de ce. ;) După această primă spălare, blugii mei arătau foarte bine și dispăruseră și petele decolorate din locul unde atinsesem soluție cu clor.

După această tură de primă spălare cu vopsire, am adăugat detergent și am pornit un nou ciclu de spălare bumbac la la 40°C, pentru a înlătura orice exces de vopsea de pe blugi. La final, am scos blugii și i-am lăsat la uscat feriți de lumina puternică a soarelui. Apoi, tot conform instrucțiunilor de care mai menționam mai sus, am pornit un ciclu de spălare nou, scurt, cu mașina de spălat goală și cu puțin detergent, pentru a curăța și a elimina și din cuva mașinii de spălat orice exces de vopsea.

Recunosc că eu am avut câteva rețineri în legătură cu această vopsea de haine cu utilizare în mașina de spălat rufe: mă gândeam că poate va dăuna mașinii de spălat și va afecta din piesele ei ori cel puțin la nivel de cuvă. Însă peste tot unde am citit și m-am informat în avans despre această vopsea, am văzut că nu afectează nici mașina de spălat și nici spălările ulterioare în interiorul acesteia.

Toate emoțiile și toată această procedură au meritat însă din plin: mi-au redat blugii mei preferați și vopseaua chiar a acoperit și petele de la decolorare, redându-le aspectul catifelat pe care blugii îl aveau și înainte (vezi în foto de mai jos).

