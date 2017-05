Cum te imbraci la o nunta pe plaja

Saptamana viitoare sunt invitata pentru a doua oara la o nunta in Constanta. Daca prima a avut loc toamna, iar petrecerea s-a tinut intr-un restaurant in apropiere de plaja, cea de-a doua va avea loc in luna iunie si petrecerea se va desfasura intr-un local situat chiar pe plaja.

Este o cununie civila si, asa cum era de asteptat, am mari emotii pentru ca nu stiu cum sa ma imbrac. Initial ma gandisem sa imi fac aparitia intr-o rochie scurta, bodycon, insa avand in vedere ca vremea este inselatoare, iar la ora redactarii acestui material afara ploua, cam incep sa imi iau gandul de la tinuta mea super-sexy.

Distractia se va tine atat pe terasa de pe nisip, cat si in interiorul restaurantului, asta insemnand ca trebuie sa imi indrept atentia catre o tinuta lejera, dar eleganta, in care sa nu mor de cald, dar nici sa ma tina pe scaun. Iata la ce m-am gandit eu ca as vrea sa port: