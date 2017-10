Genti de laptop: modele care ne-au atras atentia

Laptopul, ca si telefonul si ochelarii de vedere, are nevoie de o atentie aparte. Nu este un produs pe care il schimbi de la sezon la sezon sau de la an la an, cu toate ca poti sa faci asta, nu sta nimeni in calea fericirii tale, dar trebuie sa ai un job bine platit ca sa iti permiti sa dai anual peste 2.000 de lei pe ceva ce ar trebui in mod normal sa te tina ani intregi.

Laptopul meu are sapte ani si a suferit cateva cazaturi, dar nu l-au afectat prea tare. Inca pot sa imi fac treaba bine cu el, asa ca nu simt nevoia sa il schimb, cu atat mai mult cu cat l-am platit cu bani castigati de mine. I-am schimbat doar bateria. Dupa ce l-am achizitionat, m-am entuziasmat la gandul ca trebuie sa ii cumpar si o hainuta care sa il protejeze in timpul transportului. Am avut un job la care trebuie sa merg in fiecare zi cu laptopul de acasa, prin urmare aveam nevoie de ceva rezistent si care sa nu imi ingreuneze foarte mult deplasarea.