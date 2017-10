Da, poti sa porti imprimeuri florale si iarna! Iata cum!

Haine cu imprimeuri florale pentru o iarna calda

Nu te feri sa porti rochii si fuste chiar daca dimineata cand te trezesti observi de la fereastra ca iarna si-a intrat in rol asternand deja primul strat de zapada.

Cizmele in picioare, manusile pe maini, paltonul cel gros si caciula te vor proteja de frig si in acelasi timp iti vor da liber sa porti un outfit cat se poate de elegant si de feminin. Pentru ca daca este ceva ce ne enerveaza cel mai tare iarna acelea sunt hainele groase care ne transforma in niste ursuleti care abia daca se pot misca.

Poarta rochii cu imprimeuri florale. Le gasim in magazinele online in diferite modele, de la cele casual si office la cele elegante si super elegante, de petrecere. Opteaza pentru rochiile cu imprimeuri florale in tonuri inchise, de sezon.

Rochie eleganta cu imprimeu floral Rochie din voal cu imprimeu floral Sacou cu imprimeu floral