Rochie cu croi larg si maneca ¾

Rochia cu croi larg, maneca trei sferturi si imprimeu este ideala pentru cele mai calduroase tinute de toamna.

Da, am spus bine calduroase, pentru ca in combinatie cu un dres gros, un cardigan tricotat si un palton din stofa, nu are cum sa fie altfel.

In picioare, daca temperaturile sunt chiar atat de scazute, pune o pereche de ghetute pana la glezna si o pereche groasa de sosete inalte.

Rochii si alte piese vestimentare lejere