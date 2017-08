Opteaza pentru mobila si decoratiuni cu forme “fluide”

Mobila angulara, cu colturi, decoratiunile mari, incarcate, toate acestea blocheaza energia. In tehnica de decorare Feng Shui, se evita mobila si decoratiunile mari, amplasate in zone de trecere, intrucat blocheaza energiile.

Tot principiile de amenajare a locuintei in stil Feng Shui spun ca mobila si decoratiunile zen sunt acelea in culori cat mai aproape de natural, de neutru. Ajuta nuantele pamantii, albul, gama de tonuri de verde. Albastrul te calmeaza, oranjul si rosul iti dau energie, pasiune, tonurile metalice aduc prosper iar nuantele tari de galben ajuta in zonele destinate copiilor.

