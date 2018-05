Ochelari de soare rotunzi, cu lentile mici, ce amintesc de John Lennon / The Beatles - accesorii în tendințe

De la plastic la metal, de la ochelari de soare cu ramă rotundă la cei cu lentile angulare, pătrate sau trapezoidale, de la lentile subțiri la lentile masive, groase, de la tonuri fumurii în degrade până la transparențe sau lentile-oglindă colorată, de la tâmple decorate cu tot felul de motive și printuri până la modele clasice reinterpretate (faimosul Aviator devine o variantă mai mare de-a sa), la capitolul accesorii în tendințe pentru 2018, mai ales la capitolul ochelari de soare pentru 2018, avem ce povesti!

Ce ochelari de soare ți se potrivesc? Și mai ales crezi că ți se potrivesc modelele de ochelari de soare rotunzi mici? Modelul iconic purtat de John Lennon este transformat în viziunile designerilor. Am văzut ochelari de soare cu ramă rotundă și o punte dublă la Miu Miu, dar am văzut și ochelari de soare rotunzi cu ramele decorate la Valentino. Am văzut tâmple decorate cu dantelării metalice la Etro și modele moderne, futuriste, la Emporio Armani. Și am văzut ochelari de soare rotunzi cu rame de plastic interesante și lentilă neagră ușor Punk la Sportmax.

În general, lentilele în cazul ochelarilor de soare rotunzi sunt transparente, preponderent închise la culoare, dar și colorate puternic (maro la Miu Miu, de exemplu). Vorbind despre ochelari în funcție de forma feței, îți spun că poți purta ochelari de soare rotunzi la o tipologie de chip oval dar și dacă ai maxilarul pronunțat sau fața pătrățoasă. Iată ce ochelari de soare ți se potrivesc!

De ce? Pentru că dacă alegi acești ochelari în funcție de forma feței, ei vor echilibra proporțiile și vor îndulci trăsăturile prea ”brute” ale pomeților ascuțiți, ai frunții late sau ai maxilarului proeminent. Și acum că am discutat despre ce ochelari în funcție de forma feței să alegi, să vorbim și despre ”elefantul din cameră”. Nu vreau să pară că jignesc modelele de ochelari de soare rotunzi supradimensionați, însă n-ai cum să îi treci cu vederea!

Alege ochelari de soare rotunzi