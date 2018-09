Da, va fi toamna pantalonilor scurți!

La Saint Laurent am găsit în toată splendoarea lor, pantaloni scurți din materiale prețioase, mai precis din paiete negre, strălucitoare. Ei au fost asortați cu bluză cu textură metalică, tricou navy, redingotă din stofă în carouri și botine din vinilin, cu platformă și toc înalt. La Ricostru am găsit pantaloni scurți prețioși, realizați din piele stil latex, cu talia înaltă, mulați, completați fiind de pelerină metalică și ghete cu calapod bărbătesc.

La Jeremy Scott am găsit chiar salopetă cu pantaloni scurți, din textură metalică, argintie, într-un look spațial, amintind de Al Cincilea Element. La Balenciaga am găsit ținute All Velvet, cu pantaloni scurți din materiale prețioase, mai exact din catifea fuchsia, completați de bluză din același material.

Vezi pantaloni scurți din materiale prețioase sau cu aplicații

Tot la Saint Laurent, cel amintit mai sus, am găsit pe lângă pantaloni scurți cu aplicații prețioase, strălucitoare și hot pants din piele, completați de geacă de piele și pulover, alături de pălărie și ghete, într-un look de Cowgirl Vampă. Pantaloni scurți, tot din catifea, alături de vestă din același material, pantofi cu toc, dresuri cu buline și bluză cu mâneci bufante, victoriene, am găsit și la Philosophy.

Iar la Saint Laurent, de parcă paietele nu erau suficiente, hot pants au fost completați și de imprimeuri florale.