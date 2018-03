Retro nu înseamnă învechit

Hainele vintage nu sunt demodate, dar învață să le adaugi un twist modern, un look atrăgător cu diverse accesorii tinerești. Contează foarte mult și machiajul și tunsoarea - keep it simple și o să obții un look contemporan cu care te vei remarca prin mulțime. Inspirație cu ținute vintage aici.