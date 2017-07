Portofele cu imprimeuri colorate si dragute de vara

Portofele cu imprimeuri in culori vii

Daca tot vreau sa fac colectie, ma gandesc sa aleg portofelul in functie de starea interioara pe care o am. Spre exemplu, daca azi e o zi cu mult soare, m-am imbracat in rochie si mi-am pus in picioare sandale, un portofel cu imprimeu in culori vii, culori de vara, imi completeaza outfit-ul si starea.

Pentru zilele cu ploaie, zilelele cu nori si diminetile racoroase, un portofel multicolor sau cu imprimeuri in nuante puternice de albastru, verde, visiniu sau rosu mi-ar ridica moralul, dar ar ramane oarecum in ton cu vremea.

Portofel mare cu pisica Portofel mare multicolor Portofel mare din piele ecologica

Lasandu-ma pe mine deoparte, imi face o deosebita placere sa ofer portofele drept cadou prietenelor si femeilor din familie.

Asta probabil pentru ca nu m-ar deranja sa primesc la randul meu un portofel cadou.

In afara de evenimentele la care mergem imbracate in rochii lungi si sofisticate si suntem nevoite sa purtam neincapatoarele genti plic, portofelul este nelipsit din posetele si rucsacelele oricarei femei.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By NIKITA TV