Dupa opt ani in care a fost la conducere, Barack Obama se pregateste sa predea stafeta lui Donald Trump. Viitorul fost presedinte al Americii urmeaza sa paraseasca Casa Alba alaturi de Michelle si cele doua fiice.

In memoria acestor opt ani, noi am adunat cele mai frumoase citate ale lui Barack Obama. Va invitam sa le cititi mai jos si sa le impartasiti cu oamenii dragi:

1. O singura voce poate schimba gandirea unei sali pline. Si daca o voce poate schimba mentalitatea unei sali, atunci poate schimba un oras. Daca poate schimba mentalitatea unui oras, poate influenta un stat. Daca influenteaza un stat, influenteaza o natiune si lumea intreaga. Vocea TA poate schimba lumea!

2. Schimbarea nu va veni daca asteptam alta persoana sau alta perioada. Noi suntem cei pe care i-am asteptat.

3. Sotia mi-a fost cel mai apropiat prieten, cel mai apropiat sfatuitor. Si ea nu este cineva careia sa ii placa sa fie in lumina, chiar este deranjata la culme de implicarea mea in politica. Iar aceasta este o buna perspectiva pentru a ma verifica.

4. Daca mergi pe calea cea buna si esti dispus sa continui sa mergi, in cele din urma vei vedea progres.

5. Dragii mei prieteni americani, suntem si intotdeauna am fost o natiune de imigranti. Si noi am fost straini la un moment dat.

6. Lumea s-a schimbat. Prin urmare, trebuie sa ne schimbam si noi odata cu ea.

7. Destinul tau nu este scris de nimeni altcineva in afara de tine.

8. Inimile noastre trebuie sa se schimbe. Nu intelegi cu adevarat o persoana pana nu privesti lucrurile din perspectiva sa, pana nu te pui in pielea sa.

9. Noi suntem cei pe care ii asteptam.

10. In aceasta seara, e randul meu sa adresez multumiri. In fiecare zi am invatat de la voi. Am devenit un presedinte mai bun si un om mai bun datorita voua.

11. Viitorul va apartine. Ar fi bine sa il faceti sa merite.

12. Daca esti de parere ca educatia este scumpa, stai sa vezi cat costa ignoranta in aceasta lume.

13. Mi se aminteste zilnic ca nu sunt perfect, daca nu de evenimente, atunci de sotia mea. Si nici nu voi fi un presedinte perfect. Exista insa ceva pe care puteti conta. Voi spune mereu ce gandesc.

14. Admiratia nu este niciodata gratis. Ea trebuie castigata.

15. Banii nu sunt singurul raspuns, dar fac diferenta.

16. Cei mai multi barbati care imi intalnesc sotia conchid rapid ca ea este remarcabila. Au dreptate in aceasta privinta. Ea este inteligenta, spirituala si intru totul fermecatoare. Adesea, dupa ce participa alaturi de ea intr-un proiect sau intr-o actiune, oamenii se apropie de mine sa imi spuna despre efectul acestei colaborari: "Stii, Barack, esti nemaipomenit, dar sotia ta, wow!".

17. Acum va mai cer un lucru, in calitate de presedinte al vostru. Acelasi lucru pe care vi l-am cerut cand v-am rugat sa aveti incredere in mine, acum opt ani. Va cer sa credeti. Nu in capacitatea mea de a aduce schimbarea, ci in a voastra.

18. Michelle, in ultimii 25 de ani mi-ai fost nu doar sotie si mama copiilor mei, ci si cea mai buna prietena. Ai preluat un rol pe care nu l-ai cerut si l-ai personalizat cu gratie, hotarare, stil si optimism. Ai transformat Casa Alba intr-un loc deschis tuturor. Iar noua generatie va ridica stacheta mai sus pentru ca te-a avut pe tine drept model. Ma faci sa fiu mandru. Faci tara sa fie mandra de tine.

19. In orice casnicie au fost urcusuri si coborasuri. Dar cred ca daca faci eforturi in perioadele grele, respectul si dragostea se adancesc.

20. Nu ma voi opri aici. Voi continua. Voi ramane alaturi de voi, in calitate de cetatean, tot restul vietii mele.

