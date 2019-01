Pentru mulți, dansul mirilor este demodat sau un moment penibil care ar trebui evitat. Eu sunt de alta părere.

Având în vedere că valsul mirilor s-a transformat în dansul mirilor și acum se poartă coregrafii pe orice tip de piesă, orice stil muzical, nu văd niciun motiv de rușine ca acest moment al celor doi să fie realizat. Așadar, am ales pentru playlist-ul cu melodii pentru dansul mirilor piese pentru toate gusturile. Latino, rock, românești, super romantice, super vesele... după pofta inimii fiecăruia dintre miri.

1. James Arthur - Say You Won't Let Go

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

2. Meghan Trainor - Like I'm Gonna Lose You

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

3. Smiley & Feli - Vals

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

4. Direcția 5 & Delia - Povestea noastră

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

5. The Second Waltz - André Rieu

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

6. John Legend - All of Me

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

7. LoLa & Hauser - Für Elise

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

8. Johann Strauss II - The Blue Danube Waltz

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

9. Giuseppe Verdi - La donna è mobile

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

10. Beyoncé - Halo

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

11. Lady Gaga - Always Remember Us This Way

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

12. Ed Sheeran - Perfect

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

13. Michael Jackson - The Way You Make Me Feel

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

14. Shania Twain - From This Moment On

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

15. Celine Dion - Because you loved me

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

16. Whitney Houston - Could I Have This Kiss Forever

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

17. Represent Cuba - Dirty Dancing Havana Nights

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

18. Marvin Gaye - Lets get it on

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

19. Dirty Dancing - Time of my Life

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

20. Alejandro Fernández - Hoy Tengo Ganas De Ti

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

21. Michael Buble – Sway

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

22. Michael Bublé - Everything

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

23. Bryan Adams - All For Love

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

24. Beyonce y Alejandro Fernandez - Amor Gitano

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

25. Metallica - Nothing Else Matters

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

26. Chubby Checker - Let's Twist Again

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

27. Calum Scott, Leona Lewis - You Are The Reason

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.