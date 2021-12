Influencer celebru la Survivor România! Big blană sus jos cap coadă!

Surpriză de proporții pentru fanii Survivor! Un concurent cu totul special, o nouă apariție interesantă în media își face debutul în televiziune în competiția anului 2022.

Surpriză de proporții pentru fanii emisiunii Survivor România! Un concurent cu totul și cu totul special se alătură luptei pentru supraviețuire în echipa Faimoșilor.

TJ Miles vine în forță în noul sezon gata de atac și pregătit să ajungă cât mai aproape de marea finală. El este creatorul celei mai virale expresii din ultimele luni, "Big Blană", prin care își autocaracterizează preferințele. Expresia influencerului "big blana sus jos cap coadă" este la modă printre susținătorii lui TJ Miles.

Cine este de fapt TJ Miles?

TJ Miles are un limbaj aparte, el vorbind într-o româno-engleză ce pare că este la modă printre fanii artistului. Influencerul a trăit mai mulți ani în Canada, dar s-a întors pe plaiurile mioritice în 2018, atunci când și-a deschis un service auto.

În 2013, TJ a renunțat la viața pe care o avea într-un anturaj mai puțin potrivit, asta după ce a fost implicat într-un caz federal de mare amploare. Cine l-a făcut să o ia pe drumul cel bun a povestit chiar el într-un scurt interviu.

"Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer." a declarat concurentul din echipa Faimoșilor.

Sursă foto: Ervin-Edward/Shuttershock