Ce a putut să pățească Bianca Drăgușanu? Diva a absentat de la sală din cauza asta!

Bianca Drăgușanu a povestit ce s-a întâmplat cu ea și de ce a lipsit motivat de la sală. Vedeta a declarat că își adoră corpul, însă ceea ce a pățit a ținut-o departe de exercițiile fizice.

Bianca Drăgușanu este o împătimită a sportului, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Diva arată ca scoasă din revistă, iar formele ei pot cuceri orice bărbat. Bianca își cunoaște foarte bine atuurile și muncește din greu pentru a fi în cea mai bună formă fizică.

Recent, diva le-a mărturisit internauților că a avut o perioadă de câteva zile în care nu a mai putut ajunge la sală, iar acest lucru se resimte. Deși Bianca Drăgușanu nu își neglijează niciodată antrenamentele, de această dată ea a fost nevoită să rămână acasă din cauza unor probleme de sănătate.

Bianca Drăgușanu a mărturisit că a fost răcită și că nu a reușit să ajungă la sală din cauza stării de rău pe care a avut-o. Acum, însă, vedeta s-a refăcut complet și este pregătită să își modeleze trupul pentru Sărbători.

"De mai bine de 12 ani fac sport aproape săptămânal dacă nu în fiecare zi. Am avut o perioadă de trei săptămâni în care am fost absentă și s-a resimțit, corpul meu a resimțit. Am fost răcită cobză." a spus diva pe contul ei de Instagram.

Fosta asistentă tv a mai spus că obiectivul ei principal în această perioadă este își lucreze abdomentul și să facă pătrățele până la Revelion.

”Mi-am revenit, până la Revelion fac din nou pătrățele, nu mă las pentru că sunt ambițioasă și îmi iubesc mult corpul." a mai adaugat Bianca Drăgușanu.

