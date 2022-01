Ioana Chicet Macoveiciuc a părăsit România! Îndrăgita bloggeriță a ales să își crească copiii în Olanda

Ioana Chicet Macoveiciuc a postat ieri un video în care le-a spus internauților că se pregătește să plece definitiv din țară, asta pentru că își dorește un trai mai bun atât pentru ea, cât și pentru cei doi copii ai ei.

Ioana Chicet Macoveiciuc, cunoscută în online sub numele de "Prințesa Urbana" a ales să plece definitiv din România, asta după ce ani de zile s-a luptat să schimbe în bine lucrurile din sistemul educațional, sistemul medical, dar și să transforme radical mentalități.

Prințesa Urbană este autoarea a numeroase cărți pentru copii, persoanajele Ema și Eric fiind extrem de îndrăgite de cei mici, dar și fondatoarea conceptului "Educație cu blândețe". Ioana Macoveiciuc este una dintre cele mai influente personaliăți atunci când vine vorba despre parenting, iar în cărțile sale, autoarea dezvăluie cu multă grijă, pricepere și iubire ce înseamnă cu adevărat viața de părinte.

"În momentul în care o să urc acest clip pentru voi, noi vom fi deja în avion, pentru prima oară în viaţa noastră cu bilet doar dus. Ne-am hotărât să plecăm după mulţi ani în care am făcut tot ce-am putut să contribui la schimbarea lucrurilor care atât de tare mă întristează şi mă frustrează şi mă supără aici. Din păcate nu mai am resurse, am obosit şi nici nu cred că vreo schimbare importantă se va mai întâmpla pe parcursul vieţii mele. Sigur că plecăm mai mult pentru copii, dar nu vreau să fiu ipocrită, aşa că o să recunosc că plec în primul rând pentru mine, pentru noi. Cred că avem dreptul să trăim liniştiţi, fără să ne enervăm de zeci de ori pe zi din lucruri care nu ţin de noi şi oricât am face noi eforturi ele nu se vor îmbunătăţi în viitorul apropiat. E o decizie la care am ajuns cu multă-multă tristeţe, pentru că avem atât de mulţi oameni dragi aici, locuri dragi, am construit atâtea.", a spus îndrăgita bloggeriță pe pagina ei de Facebook.

Ioana Macoveiciuc reprezintă un adevărat reper de blândețe, dar mai ales un reper de părinte, după care multe alte persoane cu copii mici, dar nu numai, se ghidează. Ea a reușit să îi facă pe părinți să abordeze conceptul de blândețe în educația copiilor lor și să renunțe la critică, pedepse sau umilință, așa cum mulți din generația trecută au fost crescuți.

Prințesa Urbană va începe o nouă viață

Prințesa Urbană a ajuns cu bine în Olanda, acolo unde va începe o nouă etapă a vieții sale. Bloggerița a promis că își va ține la curent prietenii virtuali și că nu va renunța la proiectele sale din România.

"Am ajuns în noua noastră casă, din noul nostru oraș, din noua noastră țară. Suntem foarte obosiți și foarte, foarte entuziasmați[...] Copiii explorează pe aici..." a spus Ioana Macoveiciuc pe pagina sa de Facebook, în timp ce le arăta internauților noul său cămin.