Soția lui CRBL sare în apărarea soțului ei! Andreea Tonciu este foc și pară în urma conflictului cu artistul

Conflictul dintre Andreea Tonciu și CRBL a căpătat proporții uriașe, iar cei doi și-au aruncat cuvinte grele. Elena, partenera de viață a lui CRBL i-a dat replica concurentei de la Survivor pentru acuzațiile pe care i le aduce lui CRBL.

Emisiunea Survivor a debutat cu un conflict de proporții, între concurenții aceleiași echipe. Andreea Tonciu și CRBL au fost la cuțite, iar tensiunile dintre cei doi au ecou până în prezent.

Cu toate că a părăsit competiția din Republica Dominicană, Andreea Tonciu nu l-a iertat pe CRBL și a declarat în nenumărate rânduri faptul că artistul a avut un comportament deloc civilizat față de ea. Pentru a-i da replica, Elena, soția lui CRBL a spus că știe ce fel de bărbat are acasă.

"Este părerea ei, părerile sunt împărțite, nu am ce să comentez. Oamenii simt, oamenii văd, oamenii votează.Oamenii știu cine este Andreea Tonciu (…) Fiecare dintre concurenți nu a fost dus cu forța acolo, fiecare a ales, a decis, și-a asumat.

Sunt imună la capitolul ăsta. Știu ce am acasă, suntem de 15 ani împreună, adică nu e ca și cum vine cineva și-mi spune, știu ce am văzut și eu la TV.", a declarat partenera de viață a lui CRBL.

Andreea Tonciu, la cuțite cu CRBL

Bruneta l-a acuzat pe CRBL că i-a vorbit urât în competiție și că are un comportament de bădăran. Tot ea a mai declarat că artistul are un suflet rău și că este curioasă de atitudinea pe care o are vizavi de soția lui.

”CRBL e un bădăran. Eu sunt curioasă cum se poartă acasă cu soția și copilul ei. El a fost singurul care țipa că nu îi e dor de copil și de soție. CRBL mai avea puțin și mă bătea. Are un suflet rău”, a mărturisit Andreea Tonciu.