Radu Pietreanu s-a vindecat de cancer la plămâni! Actorul și-a vândut casa pentru a se trata în Turcia

Radu Pietreanu a trăit spaima vieții sale, asta după ce a fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Actorul a fost nevoit să își vândă casa din București pentru a suporta costurile tratamentului din Turcia.

Radu Pietreanu apare mereu cu zâmbetul pe buze și știe să aducă bună dispoziție, oriunde s-ar afla. Totuși, puțină lume știe prin ce dramă a trecut actorul, în urmă cu doar un an.

Radu Pietreanu a fost diagnosticat cu cancer la plămâni, un diagnostic ce a venit la pachet cu drepresia și multe frici legate de viitor. După ce a hotărât că trebuie să lupte cu boala, Radu Pietreanu a urmat un tratament costisitor în Turcia.

Actorul și familia sa au făcut eforturi uriașe pentru vindecarea sa, iar acum Radu Pietreanu este complet vindecat de nemiloasa boală și se consideră un exemplu pozitiv.

„Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniștit. Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ.

Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, a povestit Radu Pietreanu, în cadrul unui podcast unde a fost invitat.

După trei săptămâni, actorul s-a reîntors la marea sa dragoste, scena. Acum vorbește cu recunoștință despre experiența trăită și reușește, ca un profesionist desăvârșit, să aducă în continuare zâmbetul pe buze fanilor săi.

„M-am dus la tratamente, m-am făcut bine. Aflasem de boala în vară. Prin octombrie m-am făcut bine. Am pus mâna pe chitară după trei săptămâni, deși am zis că nu mă mai interesează scena. (…) Mai mult de 20 de minute nu rezistam pe scenă. Încet, încet, mi-am revenit, am reînceput turneele'', a mai declarat actorul.