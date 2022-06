Urări deosebite de naștere: Mesaje pentru cei dragi

Iată cele mai frumoase urări de la mulți ani pentru cei dragi!

Zilele de naștere reprezintă un eveniment minunat pentru a le spune celor dragi cele mai frumoase urări de la mulți ani. În această zi minunată, poți să transmiți cele mai sincere gânduri și sentimente pe care le porți pentru omul drag din viața ta. Dacă nu ai inspirație, atunci îți oferim noi câteva idei de urări de la mulți ani pentru persoanele importante din viața ta.

Mesaje frumoase de la mulți ani

La multi ani, regina! Iti doresc ca anul acesta sa fie plin de placeri, surprize, dragoste, intalniri luminoase, calatorii, cumparaturi, tandrete, romantism si vesti bune!

Felicitari! Sanatatea sa nu te lase niciodata si sa-ti ofere o dispozitie vesela. Norocul si succesul sa fie tovarasii tai constanti si micile dificultati sa fie depasite cu usurinta.

De ziua ta, iti doresc sa stralucesti de fericire, sa ai sanatate din belsug, iubire, ca e cel mai frumos sentiment din lume, pace si liniste alaturi de cei dragi, iar soarele sa-ti insenineze chipul azi, cand tu esti cea mai importanta floare! La multi ani frumosi si sanatosi! O zi minunata!

Fiecare zi din an este importanta insa azi tu esti raza de soare care straluceste, pentru ca azi ai dreptul sa faci ce vrei, pentru ca e ziua ta si meriti sa ai parte de tot binele din lume, momente colorate, zambete memorabile si oameni dragi, frumosi, alaturi de tine! Un sincer la mulţi ani iti doresc!

Mesaje de la mulți ani

Iată cele mai frumoase mesaje de la mulți ani!

„Azi iti doresc sa simti ca soarele iti zambeste si iti mangaie obrazul cu razele sale! Azi, cand tu esti sarbatorita, azi, cand ai dreptul sa faci ce iti trece prin cap, sa sari in sus de fericire, sa canti cu emotii, sa fii inconjurata de iubire si liniste! La multi ani si multi bani!”

„La multi ani! Sa fii sanatoasa, fericita, iubita, inconjurata de oameni minunati ca tine, sa simti ca traiesti, sa te bucuri de tot ce e frumos, sa plutesti pe norii pufosi, sa dansezi in ploaie si sa te distrezi! Un sincer la multi ani!”

Astăzi este o zi specială, ai ajuns la vârstă la care toate căile îți sunt deschise spre un nou orizont cu bune și cu rele. Fie că această zi să te binecuvânteze, să-ți strecoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire și speranță în toate realizările tale.

Îți doresc viață lungă, plină de aventuri și succese alături de cei dragi ție, mult noroc în toate deciziile pe care le vei face și fie că Dumnezeu să-ți lumineze calea spre tot ce este cel mai bun. Să reușești să treci cu bine peste toate obstacolele țări, să ții fruntea sus indiferent de situație și să fii încrezătoare în propriile tale forțe știind că succesul e garantat.

Felicitări zi de naștere femei

Fiecare an este o carte cu 365 de pagini goale. Creează în fiecare zi o capodoperă, folosind toate culorile vieții, iar în timp ce scrii, zâmbește!

La mulți ani! Visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, gândul bun și fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani!

Cele mai sincere și călduroase urări de ziua de naștere pentru o persoană specială în viața mea, care mă cunoaște mai mult decât oricine.

Vreau să știi că mereu vei putea să contezi pe mine! Indiferent de locurile în care ne va duce viață, indiferent cât de departe vom fi una de cealaltă, amintirile frumoase pe care le-am creat vor rămâne în inima mea pentru totdeauna. La Mulți Ani, prietena mea!

Urări deosebite de ziua de naștere

Felicitări! Ai reușit să mai îmbătrânești un pic fără să se vadă! Nu uita, azi nu ai voie sex deloc, ai nevoie de toată energia rămasă ca să sufli în lumânări diseară! Acest mesaj nu conține grăsimi, colesterol sau aditivi.

Este în întregime natural, dar conține mult, mult zahăr. Totuși, nu poate fi nici pe departe la fel de dulce că persoană care-l citește. Zâmbește și La mulți ani!

Cunoșți pe cineva căruia trebuie să îi trimit un mesaj de La mulți ani, vreo aniversare? Dacă știi de ceva petreceri, anunță-mă, pentru că nu am mai mâncat prăjituri de mult și îmi scade glicemia!

O băbăciune simpatică este întotdeauna înconjurată de prieteni, chiar și la azil. Mai ai un pic, nu ne mânca sufletul, ca să ajungem cu toții acolo împreună! La mulți ani!

Urări de la mulți ani

Ești mai matură, mai înțeleaptă, mai trecută prin viață și mai experimentată în amor. Deci nu te mai preocupă lucrurile banale și materiale, cum ar fi cadourile, nu? La mulți ani!

Ți-aș ura împlinirea tuturor dorințelor, dar mi-e teamă că, dacă se adeverește, la anu’ nu o să mai am ce să-ți doresc. La mulți ani!

Tot ce-ți dorești, tot ce-ți lipsește, un mesaj de La Mulți Ani de la cel ce te iubește! Sper că această zi să fie începutul celui mai măreț și minunat an din viața ta. La Mulți Ani!

De ziua ta de naștere îți doresc sănătate și noroc. Fiecare zi să înceapă cu o bucurie, fiecare clipă să îți aducă împlinire. La Mulți ani!

Credeai că am uitat de o zi atât de specială precum nașterea ta? Îți trimit din tot sufletul acest mesaj de la mulți ani și te asigur de prietenia mea veșnică! La Mulți Ani fericiți!

Felicitări de la mulți ani

Un cald "La multi ani" iti doresc, sa te stiu mereu nelimitata in vise, iar ziua aceasta speciala sa te aprovizioneze cu zambete si creativitate pentru un an intreg! O imbratisare virtuala si la multi ani!

Speranta si iubire, cadou si bucurie, sunt doar cateva din lucrurile pe care ti le doresc de ziua ta! O imbratisare virtuala si la multi ani!

Felicitari! Iti doresc sa gasesti dragoste si fericire in orice lucru si in orice persoana din viata ta, sa fii ferma in legatura cu deciziile luate si sa nu permiti nimanui sa te abata de la idealurile tale. La multi ani!

Te felicit cu ziua de nastere, iti doresc viata lunga plina de aventuri si succese alaturi de cei dragi tie, mult noroc in toate deciziile pe care le vei face. Sa reusesti sa treci cu bine peste toate obstacolele, sa tii fruntea sus indiferent de situatie si sa fii increzator in propriile tale forte stiind ca succesul e garantat. La multi ani!

Sursă foto: Kite_rin/Shutterstock