Sorina B. și Dr. Mako lansează Bonjour, o piesă despre noi începuturi în tainele iubirii

Sorina B. și Dr. Mako lansează „Bonjour", un single cu versuri în limba engleză și franceză despre iubirea și încrederea pe care alegi să o acorzi persoanei iubite

Compus de către Dr. Mako, și Sorina B., „Bonjour" te poartă timp de trei minute într-o poveste demnă de filmele pariziene, una în care cuvintele potrivite spuse la momentul potrivit pot duce către o frumoasă poveste de iubire și este însoțit de un videoclip ce completează mood-ul single-ului, realizat de Călătorie Magică și regizat de către Alex Marica.



„Piesa povestește despre iubire, despre încrederea și puterea pe care ți-o dă jumătatea ta. În cazul piesei, un parizian de care fata se îndrăgostește și pentru care învață repede cuvintele potrivite în franceză", povestește Sorina.



„Cred că timbrul grav al Sorinei se potrivește perfect cu limba franceză lucru pe care îl constată ascultând refrenul nostru «Bonjour, bonjour/ Peut-on faire l'amour». Sper ca publicul să fredoneze împreună cu noi vara asta acest refren", spune Dr. Mako.



Dr. Mako este compozitorul și producătorul care în 2014 a lansat împreună cu Oana Radu și Eli, hitul „Tu", ce are peste 40 de milioane de vizualizări pe YouTube. De-a lungul timpului, artistul a avut diferite colaborări cu voci precum Oana Radu („Tu", „Ea a fost prima", „Dragostea-i nebună", „Stai"), Ramona Nerra („Sorry", „Let's just dance") și Alina Statie („Luna", „My kiss").



Sorina Bică a început să ia lecții de chitară în anul 2012, iar după un an a început să ia lecțiile de canto. 2015 a fost pentru artistă anul unui nou început, devenind membru al trupei de cover, MashUp Band, din care face parte și-n prezent, iar în urmă cu un an a lansat alături de Dr. Mako „Sweet Tatoo".