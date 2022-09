Interviu alaturi de Malina Manovici,actrita care o joaca pe Ecaterina in Balaur -din 9 septembrie la cinema!

Malina Manovici este actrita care, cu atat de multa eleganta si profesionalism, a intruchipat-o pe Ecaterina in cea mai noua productie a lui Octav Chelaru: BALAUR. Un film romanesc ce va ajunge incepand din 9 septembrie in cinematografele din Romania, Balaur este povestea unei femei ce lupta cu nesiguranta, ce se revolta in propriul mod unei lumi pe care nu multi o pot intelege.

Sinopsis: Ecaterina este profesoară de religie și soția preotului din oraș. Femeia începe o relație amoroasă cu Iuliu, un elev de 16 ani cu un trecut tumultuos. Inspirat din fapte reale, Balaur urmărește povestea Ecaterinei care, în încercarea de a-l ține sub control pe iubitul ei mai tânăr și de a-și proteja familia, ajunge să-și piardă ea însăși controlul pe parcurs. În timp ce femeia se confruntă cu o adevărată criză de credință, pasiunea lui Iuliu devine din ce în ce mai periculoasă, mai ales când adolescentul începe să se spovedească preotului.

După ecranizarea la care am fost invitați, fapt pentru care vrem să le mulțumim din nou, am reusit să îi punem câteva întrebări actriței Mălina Manovici cea care a portretizat-o pe Ecaterina. Ne-am dorit să pășim în lumea Balaur, să aflăm câteva secrete de pe platourile de filmare, să înțelegem mai bine cine este protagonista filmului și cum de fapt atât de multe femei se regăsesc în traumele, nesiguranțele și sentimentele ei.

Haideți să intrăm împreună în lumea acestui film pe care actrița îl descrie ca fiind Intens, Senzual, Întunecat!

Din 9 septembrie așteptăm cu nerăbdare în cinematografe filmul Balaur. Care a fost prima ta impresie atunci când ai citit scenariul? Cum te-a făcut să te simți?

Și eu aștept cu nerăbdare apariția filmului în cinema. Sunt foarte curioasă care va fi reacția publicului, dacă va fi una puternică și consistentă, așa cum ne dorim și îmi doresc, prin interacțiunea cu paginile de Facebook sau Intragram ale filmului. Mi-aș dori mult ca oamenii să acceseze aceste pagini și să comenteze, să discute pe tema filmului, să își lase acolo impresiile, părerile de orice natură ar fi ele. E foarte important, cred, să ai feedback și cred că și publicul care vede filmul ar putea să se implice și după vizionare.

Cât despre scenariu, l-am citit cu curiozitate și entuziasm așa cum citesc orice scenariu pe care-l primesc. Nici nu mai știu exact, dar cred că l-am primit într-un moment în care Octav nu se decisese 100% în favoarea mea. Țin minte că m-am gândit cât de rău mi-ar părea să nu mă aleagă pe mine pentru că prima mea impresie a fost - eu pot să fiu femeia asta.

Cât de greu a fost să abordezi personajul Ecaterina și, dacă ne poți spune, care a fost procesul de pregătire?

Așa cum am zis, prima mea impresie a fost că eu pot să accesez zona în care se află Ecaterina. Nu pot să explic exact de ce… dar am simțit că pot să înțeleg nefericirea acestei femei, tipul ei ascuns de rezistență, de revoltă, am căutat și am găsit puncte comune. Există sentimente, gânduri, stări similare, deși ele se nasc din experiențe diferite. Totul începe de la o analiză și înțelegere profundă a scenariului, pentru că pe el mă bazez în principal, neavând un roman sau alte resurse pe care să le explorez. Deși acest film pornește de la un fapt real, și chiar am fost entuziasmată de acest lucru crezând că mă pot folosi de asta, am înțeles că nu e decât un pretext pentru a vorbi despre anumite teme și subiecte din societatea noastră și nu o relatare a unui eveniment real. Ce s-a întâmplat în viața reală are foarte puțină pondere în acest film și scopul meu nu a fost să încarnez o persoană reală, ci pe Ecaterina din scenariul scris de Octav.

Dar pe lângă asta, am făcut o și cercetare personală care a constat în a citi Biblia, a asculta muzică bisericească, a începe să frecventez diferite biserici ca să observ oamenii, în special, femeile, și pentru a lăsa, pur și simplu, lumea și atmosfera din mediul acesta să pătrundă în mintea mea.

Ce te ajută să te menții energică pe platourile de filmare? Ai vreun secret pe care ai vrea să îl împărtășești?

Mă aflu într-o etapă în care abordez orice angajament cu un grad de profesionalism cât de înalt pot. Focusul meu e doar pe muncă și nu prea îmi permit să mă relaxez sau să mă distrez la filmări. Plăcerea maximă este lucrul în sine. Nu pot să spun că stau în personaj 12 ore, „don’t break character” cum spun americanii, nu știu dacă e asta, dar încerc să-mi păstrez tot timpul nivelul de concentrare și de flexibilitate în același timp, cât mai sus. Scopul meu este să performez cât de bine pot și să mă mulez pe cerințele regizorului și pe schimbările pe care le impune.

Cum a fost colaborarea ta alături de Octav Chelaru?

Mi-a plăcut foarte mult de Octav și am avut o impresie pozitivă de la prima întâlnire, de la primul casting. În primul rând, pentru că mi s-a părut că și lui i-a plăcut cum a decurs proba, pentru că la final mi-a zis că sigur ne vedem la una următoare. Și în al doilea rând, pentru că de-a lungul întregului proces a fost sincer și transparent, m-a susținut și m-a încurajat foarte mult. Și mie mi se pare că cel mai important aspect în această zonă este comunicarea, iar el a ținut să sublinieze lucrul ăsta de la început. A vrut să mă cunoască cât mai bine, să petrecem timp împreună, să vorbim despre personaj, despre scenariu, să vadă dacă putem colabora, iar ăsta este un lucru foarte prețios.

Apoi am avut două săptămâni de repetiții în care am clarificat majoritatea scenelor, atitudinea Ecaterinei, felul în care vorbește, am și improvizat pe alocuri. În timpul filmărilor a fost foarte atent și clar în indicații și explicații.

Ce ai putea recomanda actorilor foarte tineri sau studenților? Cât de grea este lumea filmului și cum o pot aborda mai relaxat?

Nu știu dacă sunt cea mai în măsură să fac recomandări. Eu nu am avut un traseu foarte direct sau ușor în ceea ce privește meseria și nici cel mai mare succes. Actoria nu a fost prima mea alegere, am făcut mai întâi facultatea de litere, dar am revenit apoi la această pasiune, dacă pot să o numesc așa, pe care o ascundeam în mine dintotdeauna și nu o lăsasem să iasă la suprafață dintr-o timiditate exacerbată. Sincer, din experiența mea cu actorii mai tineri și mult mai tineri, mi se pare că ei sunt mult mai pregătiți și mai curajoși, mai tenace decât am fost eu vreodată.

Am vrut să aflăm cine este Mălina atunci când nu este la filmări, când nu este Ecaterina-cea pe care ne-o dezvăluie prin acest film.

Cine este Mălina în timpul liber? Cum îți place să îți petreci zilele în care nu ai treabă?

Mălina e o persoană care vrea să se cunoască pe ea însăși, care își asumă riscuri, care acceptă provocări, care vrea să fie liberă să se exprime și să evolueze.

Ai în momentul de față un cântec pe repeat, o obsesie muzicală?

Am observat că în ultima vreme nu prea mai ascult muzică așa ușor și tot timpul pentru că are un efect foarte puternic asupra mea și mă scoate din realitate. E o călătorie de fiecare dată când ascult muzică. Dar uneori, da, aud câte un song pe undeva, care începe să mă obsedeze și atunci îl ascult pînă la epuizare. Chiar aseară, la gym, mi-a rămas unul în memorie - Worakls ft. Linda Clifford - Porto, e foarte mișto.

Care este lucrul fără de care nu ieși din casă?

În ultimul timp, nu ies din casă fără câinii mei.

Ai vreo recomandare de carte sau de film pentru cititoarele Kudika.ro?

Pot să recomand cartea pe o citesc eu acum Yuval Noah Harari - Sapiens - A Brief History of Humankind. Și recomandarea mea de film este Balaur, va fi în cinema din 9 septembrie.

Ai găsit vreo asemănare între Mălina și Ecaterina? Crezi că, dacă s-ar întâlni vreodată, s-ar putea înțelege?

Uneori linia care delimitează actorul și personajul e aproape ștearsă, uneori nu poți să spui cât ești tu și cât e personajul. Uneori pot să spun că nu știu ce e personajul, dacă există cu adevărat un personaj. Uneori, da, pot exista diferențe majore între actor și personaj așa cum e scris. Cert e că personajul nu există fără mine, fără cineva să-l întruchipeze. Dar pentru că personajul e o persoană umană implicată în situații create de oameni, asemănări e imposibil să nu existe. Iar eu sunt o persoană empatică care, îmi place să cred, s-ar înțelege cu oricine într-o anumită măsură.

Unde te mai putem vedea în perioada următoare? Ai ceva proiecte în derulare?

Am lucrat anul trecut la un film regizat de Seb Mihăilescu care va ieși anul acesta cred. Nu am prea multe informații să împărtășesc, dar o voi face imediat ce voi putea. În rest, aștept cu nerăbdare noi proiecte, noi experiențe.

De ce ar trebui oamenii să vină la cinema din 9 septembrie? Care este cel mai special lucru la producția Balaur?

Balaur este un film care combină mai multe stiluri - art house, tragedie, thriller, comedie. E o combinație mai puțin întâlnită în cinemaul românesc și de succes, cred eu, fiind în același timp un film de autor care pune niște probleme importante, chiar acute, din societatea noastră, dar reușind și să transcendă nivelul acesta și să atingă teme universale. Mi-ar plăcea ca, dincolo de niveluri diferite de citire, filmul să rezoneze în conștiința multor femei și de ce nu, poate să contribuie la o creștere a nivelului de asumare a vieții pe care o trăim și, mai ales, a modului cum trăim. Poate sună a clișeu, dar nu cred totuși. E o realitate. De multe ori trăim viața fără să fim de fapt acolo.

Îți mulțumim, Mălina pentru că ai găsit timpul să stai de vorbă cu noi despre tine, despre Ecaterina și despre Balaur. Filmul îl puteți urmări în scurt timp pe marile ecrane, iar pe Mălina Manovici urmăriți-o cu atenție deoarece credem că urmează numai lucruri minunate din partea ei!

