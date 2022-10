Tudor Chirilă s-a operat la corzile vocale, în Germania. Care este acum starea sa de sănătate?

Tudor Chirilă a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook și le-a povestit fanilor săi despre experiența prin care a trecut în această vară. Artistul a fost nevoit să se opereze la corzile vocale, asta după ce a urmat un tratament pentru un hematom descoperit în urmă cu câțiva ani.

Artistul spera ca lucrurile să se rezolve pe cale medicamentoasă, însă lucrurile nu au fost deloc așa. Tudor Chirilă s-a adresat specialiștilor din Germania și a fost nevoit să își anuleze o bună parte din concertele programate pentru sezonul estival.

''A fost o vară foarte grea pentru mine. După turneul cu #visulamerican am fost diagnosticat cu un edem pe una din corzile vocale. Asta m-a făcut să anulez aprope toate concertele antamate în vara care tocmai a trecut. Am sperat că edemul va ceda la tratament, dar țeapă. Am ajuns într-un final la Hamburg la început de septembrie unde m-am operat și am început reeducarea vocală post operatorie. A fost greu de hotărât mai ales că tot vara asta a murit și doamna Duțescu, terapeutul vocal cu care am lucrat o viață de om. Așa că m-am trezit singur cu toate deciziile pe cap și cu niște filmări pe care trebuia să le termin. Apoi, cum spuneam, Hamburg'', a scris Tudor Chirilă pe rețelele de socializare.