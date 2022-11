Anca Serea, anunțul despre cel de-al 7-lea copil. Ce crede Adi Sînă despre mărirea familiei sale?

Anca Serea și Adi Sână au una dintre cele mai frumoase familii din showbiz, iar cei doi sunt un exemplu de relație frumoasă și armonioasă. Recent, frumoasa mămică a fost întrebată dacă se gândește la cel de-al 7-lea copil și dacă se vede din nou în postura de femeie însărcinată.

La cei 42 de ani pe care îi are, Anca Serea are 6 copii care îi aduc multă împlinire și fericire. Totuși, în ultima perioadă, soția lui Adi Sână s-a confruntat cu probleme serioase de sănătoase din cauza unei anemii severe.

Anca Serea a mărturisit că Adi Sână și-ar dori încă un copil, însă ea nu se simte pe deplin pregătită, din punct de vedere al sănătății.

Adi își mai dorește foarte mult un copil, copiii își mai doresc și ei foarte mult un frățior sau o surioară, eu nu sunt atât de pregătită din punctul de vedere al sănătății, dar nu spun niciodată «nu» din principiu. Am avut problemele acelea de sănătate și doctorul mi-a spus că nu mai e cazul și nu eram într-o formă foarte bună”, a mărturisit Anca Serea, pentru playtech.ro

Anca Serea a găsit rezolvarea problemelor sale medicale în medicina alternativă. Vedeta a mers la acupunctură, timp de câteva luni, iar acum se simte mult mai bine.

Vedeta a mărturisit că după ședințele de acupunctură, ea a început să doarmă și să mănânce mai bine, fapt ce a ajutat-o în lupta cu anemia.

„Acum lucrurile au revenit la normal, îmi țin sub control anemia, sunt mai bine. Dar să știi că nu medical am scăpat, ci în urma unor ședințe de acupunctură. Nu medicina clasică m-a ajutat, din păcate, dar da, sunt mai bine. Am început să dorm corect, să mănânc mai bine.

Ședințele de acupunctură mi le-a făcut un medic specialist căruia îi mulțumesc din suflet. Este un doctor care a profesat medicina clasică, dar care în urma unei probleme de sănătate a mers în China și a învățat acolo care e procesul. Da, am mers cam 3 luni la ședințele de acupunctură și practic viața mea s-a schimbat în bine”, a declarat mai Anca Serea, pentru sursa citată mai sus.