Inimă stai este numele single-ului pe care Mario Fresh, Renvtø, Johny Romano îl lansează toamna aceasta

După ce au lansat „Necesar", single de succes care a cucerit topurile muzicale și „In The Light", Mario Fresh și Renvtø fac echipă cu Johny Romano pentru un nou hit: „Inimă stai". Compus de către cei trei artiști, „Inimă stai" este despre iubirea ce prinde contur cu fiecare zi petrecută împreună cu sufletul pereche și spune povestea unei inimi frânte ce caută cu disperare dragostea.



„Sunt foarte fericit pentru că am reușit să fac să se întâmple această colaborare, al cărei succes deja îl presimt. Este a treia colaborare din acest an și îmi doresc să se bucure de aceleași reușite precum «Umbre» și «Necesar». Le mulțumesc băieților că au luat parte la acest proiect", spune Mario Fresh.



„După succesul piesei «Necesar», îmi doresc ca piesa «Inimă stai» să ajungă și mai departe, mai ales că este o colaborare neașteptată pentru oameni. Atât Mario, dar și Johnny au făcut o treabă senzațională și împreună credem că am reușit să facem ceea ce se numește «hit»", povestește Renvtø.



„Mă bucur că am reușit să fac parte din această colaborare. Mario și Renvtø sunt o echipă minunată, alături de care am creat o piesă care sperăm să ajungă la inimile oamenilor și să rămână acolo. Sunt convins că nu este ultima dată când ne veți auzi împreună, pentru că «Inimă stai» este doar începutul", adaugă Johny.



Mario Fresh este artistul care a cucerit publicul cu numeroase hituri precum „Brațe străine" (cu Andra), „Săracă inima mea", „Dacă pleci", „Ne mințim", „Solo" și „Chitara mea", o reinterpretare a single-ului „Să cântăm chitara mea", una dintre cele mai iubite melodii românești din toate timpurile. Au urmat „Adu-mi soarele", un cântec pentru toți cei care se simt pierduți când pleacă persoana iubită, „Bine de tot", un proiect colorat cu o energie incredibilă și „Deziubește-mă" (alături de MIRA). În urmă cu aproape opt luni, artistul a cucerit YouTube Trending și topurile muzicale cu „Umbre", single-ul de succes pe care l-a lansat cu Connect-R.



Renvtø și-a început cariera ca producător și scriitor muzical pentru mulți artiști de succes care au cucerit topurile muzicale de-a lungul timpului. A colaborat cu Lino Golden, Jo Klass, Azteca, Marko Glass, Bvcovia, pentru piese precum „Cobain", „Seria 7", „Pale Mande", „Design" și „Mamaia Bici".



Johny Romano, pe numele său real Dragomir Dan, a devenit cunoscut odată cu lansarea piesei „Na Janau", în colaborare cu Connect-R, și a ajuns imediat în atenția publicului.