Oana Roman, marea absentă de la botezul fiului lui Pepe. Oana Zăvoranu, mesaj ironic la adresa ei

Oana Roman a lipsit de la botezul fiului lui Pepe, eveniment ce a avut loc weekend-ul trecut. Deși toată lumea știa că cei doi sunt buni prieteni, fiica lui Petre Roman nu a fost prezentă la creștinarea lui Pepe Jr. Mai mult, vedeta s-a pozat la un restaurant din zona Băneasa în seara în care Pepe petrecea de zor alături de invitații săi.

Momentan, nu se știe dacă Oana Roman nu a fost invitată sau nu a dorit să vină. Totuși, Oana Zăvoranu a fost cu ochii pe ei și este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața fostului ei soț. Oana Zăvoranu a postat un mesaj ironic la adresa Oanei Roman, spre amuzamentul fanilor ei.

„N-ai fost invitată, ai? Auuu! ‘Beliciune’… nu jucărie. Lasă, mai faci o poză sub plapumă, mai faci o ‘cumpărătură’ la kil de la Dragon şi o dai de 30 de ori mai scump şi treci tu şi de ofu’ ăsta… Băi nene, bă!", este mesajul transmis de Oana Zăvoranu, pentru Oana Roman

Nașii lui Pepe Jr. nu au fost Andra și Cătălin Măruță, așa cum s-a crezut inițial. Chiar prezentatorul tv a făcut câteva declarații în acest sens și a spus că cei care l-au botezat pe micuțul Pepe sunt membri din familia artistului.

„Weekendul asta se pare că am fost din nou nași, de data asta la băiatul lui Pepe. Pe lângă faptul că nu ne-a sunat nimeni să ne întrebe, toți și-au dat cu presupusul.

Toți au scris ca și cum așa ar fi. Am fost la botezul lui Pepe, la botezul băiețelului lui Pepe și e normal, avem o relație minunată cu acești oameni. (…) NU, nu am fost nași. Ne sunt foarte dragi oamenii ăștia, Pepe e unul dintre cei mai faini oameni pe care eu îi cunosc, dar nu am fost noi nașii copilului”, a declarat Cătălin Măruță, într-un video postat pe pagina lui de socializare.