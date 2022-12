Ilinca Vandici, decizie neaștepată în ceea ce îl privește pe fiul ei! Ce a hotărât vedeta în legătură cu educația celui mic?

Ilinca Vandici are mare grijă ca fiului său, Zian, să nu îi lipsească nimic și să fie în siguranță. Vedeta a decis, împreună cu soțul ei, să angajeze o bonă filipineză pentru a avea grijă de fiul lor, atunci când ei este plecați de acasă.

Mama Ilincăi Vandici avea grijă de micuțul Zian, însă, momentan, aceasta o ajută pe sora vedetei, care are un copil mai mic. Prezentatoarea tv s-a hotărât să angajeze o bonă filipineză și, chiar dacă aceasta nu vorbește limba română, Zian se înțelege de minune cu ea, în limba engleză.

„Între timp ne-am luat o bonă, pentru că mama în acest moment o ajută pe sora mea, copilul ei fiind mai mic. Atunci am avut nevoie de un pic de ajutor, strict pentru momentele în care nici eu, nici Andrei nu suntem acasă pentru că avem alte îndatoriri. Vorbește cu ea în engleză, însă da, și cursurile ne-au ajutat foarte tare”, a declarat Ilinca Vandici, conform ego.ro .

Momentan, Ilinca Vandici și-a înscris fiul la cursuri de engleză și spune că nu vrea să îl suprasolicite cu prea multe activități extrașcolare. Tot ea îl învață pe Zian că nu i se cuvine orice și că trebuie să muncească pentru lucrurile pe care le dorește.

Ilinca Vandici este o mamă extrem de atentă la educația băiețelului ei, astfel că Zian înțelege de ce nu primi toate jucăriile.

„De un an de zile am început. Nu facem în mod constant, adică în fiecare săptămână, dar o dată la ceva vreme mai programăm o lecție. Cred că este important. Deocamdată face doar engleză. Personal îmi doresc pentru copilul meu să-și trăiască copilăria. Nu vreau să fiu genul de mamă care îl forțează să meargă la 7 sporturi, să facă 15 activități extracuriculare, să fie bun în toate. Eu vreau să-l las să-și trăiască copilăria. Sincer eu am crescut la țară, mi se pare foarte sănătos să nu fie educat ca având de toate, primind de toate, să simtă că i se cuvine absolut orice. Știe ce înseamnă că trebuie să muncim ca să facem bănuți, ca mai apoi să cumpărăm mașini.

Știe când cumpărăm o singură mașină sau două mașini, înțelege. Mi se pare foarte sănătos să se joace și în noroi, să se joace și prin bălți, mi se pare sănătos să-l plimbăm cu tramvaiul, să-l plimbăm cu trenul, cu autobuzul. Mi se pare sănătos să cunoască viața exact așa cum este ea pentru că noi muncim pentru noi și pentru el, însă nu se știe niciodată ce se poate întâmpla și vreau să am un copil care să știe a se adapta tuturor situațiilor din viață”, a mai zis vedeta.