Andreea Mantea, în lacrimi după ce a auzit ce i-a spus David. Cât de specială este relația dintre cei doi?

Andreea Mantea își crește singură băiețelul și se descurcă de minune! Fiul ei, David este un copil inteligent, blând și tare iubitor. Recent, prezentatoarea tv a dezvăluit cum a surprins-o David, atunci când fiul ei i-a spus motivele pentru care este recunoscător.

Vedeta speră ca fiul ei să nu se schimbe, să își păstreze această gândire cât mai mult timp de acum încolo și să se țină departe de lucrurile superficiale.

„David mulțumea că are o mamă bună, că are un pat. Măi, deci mulțumea pentru lucruri atât de simple încât am rămas blocată. Nu m-am așteptat la asta. Mă așteptam să fie și o doză de superficialitate.

Dacă el a intrat în sânul școlii, mă așteptam să îl schimbe copiii din jurul lui, anturajul… Mi-era teamă să nu vină cu ceva superficial. Printre dorințe era să vorbească o fetiță cu el, să îi mai facă mama nu știu ce plăcintă, să îl lase mama să se uite la un serial…”, a povestit ea, conform fanatik.ro.