Este sau nu Cornel Ilie într-o relație? Ce spune artistul despre prezența iubirii în viața sa?

Cornel Ilie este unul dinte cei mai îndrăgiți artiști din piața muzicală actuală și multă lume se întreabă dacă există cineva special în viața sa. Artistul a divorțat în urmă cu 3 ani de mama copiilor săi, Zara și Cezar, iar de atunci nu s-a mai afișat public cu nimeni. Recent, el a vorbit despre însemnătatea iubirii pentru el, după ce a trecut printr-un divorț.

Mai mult, artistul a fost întrebat în legătură cu existența unei alte femei în viața sa. Cornel Ilie a evitat să ofere un răspuns concret, însă a mărturisit că dragostea nu trebuie să aibă întotdeauna legătură cu un partener.

„Dragostea nu are nepărat legătură cu un partener. Și iubirea de viață e formă de dragoste. Eu iubesc oamenii așa cum sunt ei în general, nu trebuie să am neapărat o relație cu ei.

Acum depinde cum alege fiecare cui alege să dăruiască dragoste din sufletul lui. Habar nu am cum e mai bine și mai sănătos!”, a declarat artistul pentru sursa mai sus menționată.