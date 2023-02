Clipe grele pentru Oana Zăvoranu! Anunțul făcut de vedetă despre problemele dificile cu care se confruntă

Oana Zăvoranu trece printr-o perioadă dificilă a vieții ei, asta după ce s-a confruntat în ultima perioadă cu mai multe probleme financiare și personale. După ce s-a zvonit că divorțează de Alex Ashraf, ba chiar s-a scris cum că bărbatul are o nouă iubită, acum casa vedetei a fost scoasă la licitație.

După o perioadă în care Oana Zăvoranu a lipsit din lumina reflectoarelor și nu a mai fost atât de prezentă pe social media, iată că a venit momentul în care vedeta să le vorbească fanilor despre lucrurile prin care trece. Actrița a povestit că întâmpină probleme grave, dar cu ajutorul lui Dumnezeu va reuși să le depășească.

„N-am murit! Mă confrunt cu probleme grave pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu le voi depăși. Așa se întâmplă când taci, crezi în «prietenii» mizere și te lași furat de hoții care strigă «hoții»… sau de «frați și surori», chiar dacă natural nu îi ai. Voi fi mai activă, pentru că am tăcut și am îndurat ca un martir. Adevărul întotdeauna triumfă!”. Apoi, vedeta a continuat: „Cine crede că denigrând ceea ce iubesc, pe mine și ceea ce am făcut în viața mea fără să iau ceva de la cineva, o să câștige, se înșală amarnic”, a spus vedeta, pe pagina sa de Instagram.