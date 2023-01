Oana Zăvoranu, în pragul divorțului? Ce a declarat vedeta după ce soțul ei a fost văzut în compania unei altei femei

Oana Zăvoranu a făcut primele declarații despre un posibil divorț între ea și Alex Ashraf, după ce paparazii l-au surprins pe soțul vedetei în compania unei alte femei. Zilele trecute, spynews.ro l-a surprins pe soțul Oanei Zăvoranu în timp ce cina alături de o femeie misterioasă, apoi cei doi și-au petrecut noaptea împreună.

Atunci când a fost sunat să comenteze imaginile surprinse, Alex Ashraf a avut o reacție dură și a spus că nu are nicio declarație de făcut în presă.

La scurt timp după acest incident, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au fost surprinși în mașină, sărutându-se cu patos. În seara zilei de joi, vedeta tv a postat un mesaj pe pagina de Instagram, în care a clarificat cum stau lucrurile între ea și partenerul ei de viață.

Oana Zăvoranu a dat de înțeles că nu este vorba de niciun divorț și i-a îndemnat pe fanii ei să creadă doar ceea ce spune ea.

„Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu, într-o postare distribuită pe Instagram.