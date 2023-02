Ce l-a determinat pe Anghel Damian să aibă o relație cu Lia Bugnar, cu 23 de ani mai mare decât el?

Anghel Damian și Lia Bugnar au format un cuplu discret timp de 8 ani de zile, până în vara anului trecut, atunci când actorul a decis să pună punct relației. Acum, Anghel Damian urmează să devină tată peste doar câteva luni, iar iubita lui, Theo Rose, îi va oferi primul său copil.

Recent, actorul din serialul "Clanul" a vorbit despre povestea de iubire dintre el și Lia Bugnar, actrița cu 23 de ani mai mare ca el. Cu toate că este o diferență considerabilă, Anghel a menționat că el era persoana matură din relație.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea.

Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira, scrie Fanatik.