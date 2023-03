Gina Matache nu se lasă până când Oana nu se desparte de noul ei iubit! Declarațiile disperate ale mamei Oanei Matache

Vestea că Oana Matache a divorțat și este într-o nouă relație a surprins pe toată lumea, inclusiv pe mama ei, Gina Matache. Aceasta nu este deloc de acord de decizia fiicei sale, mai ales că nu îl vede cu ochi buni pe noul ei iubit, Radu Siffredi.

După ce Gina Matache a postat o fotografie cu bărbatul de 28 de ani cu care se iubește fiica sa, ironizându-l pe social media, aceasta a revenit în secțiunea de comentarii cu noi declarații despre iubitul Oanei.

„În privat nu răspunde. Nici de separare nu a suflat o vorbă. Am aflat din presă. Inițial, am mers pe mâna ei, dar ulterior am văzut clipurile cu care, evident, m-am convins că e de rău. Aici s-a oprit tot. Eu nu am ce reproșa presei, pentru că de acolo am primit informații, clipuri. Oamenii întâi mi-au arătat și am multe. Sigur că-și fac treaba, dar m-au ținut la curent”, a explicat Gina Matache în mediul online.