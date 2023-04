Dani Oțil a primit un mesaj de la vecina lui! Reacția de necrezut a prezentatorului tv: Mi-era rușine...

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Dani Oțil este un adevărat cuceritor. Pe lângă vedetele din showbiz, Dani a făcut ravagii și printre vecinele sale.

În urmă cu 10 ani, Dani Oțil locuia într-o garsonieră, iar o vecină s-a amorezat în secret de el. Prezentatorul tv a povestit recent prin ce întâmplare amuzantă a trecut, atunci când a găsit în cutia poștală un bilețel scris de mână, chiar de la femeia care îi făcea ochi dulci.

Ulterior, prezentatorul tv și-a cerut scuze în direct de la respectiva femeie, pe care nu a sunat-o niciodată. Dani Oțil a mai spus că a găsit bilețelul în cutia poștală după aproape 6 luni.

"Băi, ce ciudată și îmi cer scuze acum, poate vecina mea de atunci e măritată, are copii, poate are nepoți. Vecina timida am trecut-o în telefon. N-am sunat-o niciodată, pentru că eu am primit, eu nu mă uitam în poștă pentru că îmi scria doar banca și mă durea fix în poștă de bancă. Și am găsit biletul la 6 luni după. Mi-era rușine să zic, că era datat pe vremuri”, a spus amuzat Dani Oțil.