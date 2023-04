De ce nu merg copiii Danei Nălbaru la școală? Artista este tare mândră deciziilor lor: Ei învață liber...

Dana Nălbaru a făcut declarații surprinzătoare în cel mai recent podcast al lui Mihai Morar. Dacă în urmă cu mai bine de 10 ani, ea făcea ravagii cu trupa HI-Q, artista s-a reinventat și a ales un alt drum.

Dana Nălbaru a surprins pe toată lumea după ce a menționat faptul că s-a pocăit, iar la 33 de ani a ales să se boteze într-o altă religie. Schimbările în viața ei au continuat, de data aceasta ele au avut legătură cu cei 3 copiii pe care îi are.

Vedeta a mărturisit că Sofia, Roxana și Kadri nu merg la școală și că învață de acasă, în ritmul lor, atunci când nu sunt obosiți. Dana Nălbaru este tare mândră de performanțele lor, mai ales că fiul ei se pregătește, la doar 7 ani, pentru examenul de admitere la facultate.

„Nu, nu-i oblig pe copiii mei să facă nimic. Copiii mei nu au fost obligați nici să meargă la școală. Ei învață liber. Nu oblig pe nimeni să creadă ce cred eu sau să facă ce fac eu. Sper că doar prin faptele mele sau prin cuvintele mele, copiii mei sau prietenii mei vor schimba ceva în viața lor ca să fie la fel de liniștiți. Mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă ce am înțeles eu.”, a declarat artista de la HI-Q.

Kadri, fiul vedetei, este un băiețel extrem de isteț care învață de unul singur lucrurile care se predau în mod normal la școală. Mai mult, el a început să se roage alături de mama sa, fără ca aceasta să îl fi obligat în vreun fel.

În ceea ce privește performanțele școlare, Kadri este un băiețel supradotat, care se pregătește deja pentru examenul de admitere la facultate.

"Băiețelul meu este foarte tare. Are 7 ani și jumătate. I-am căutat profesor de fizică-chimie și i-am găsit, însă nu au rezonat. Băiețelul meu este deosebit. Sunt fericită că mi l-a dat Dumnezeu și învăț mereu lucruri de la el. Toți copiii mei sunt diferiți, Sofia, Roxana, Kadri. Fiecare are ceva special, dar Kadri, fiind atât de inteligent, este o provocare. Mereu vrea să învețe ceva nou și atunci ne provoacă și pe mine, și pe Dragoș. Știe fizică, chimie. E un copil tare de tot.”, a mai spus invitata lui Mihai Morar.

Cei 3 copiii ai Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur învață de acasă, pentru că acesta este sistemul care li se potrivește cel mai bine. Sofia, fiica lor cea mare, învață acasă de 6 ani, iar Roxana, fetița adoptată, învață acasă de 2 ani. Kadri nu a fost niciodată la școală, însă are deja foarte multe cunoștințe, în toate domeniile.

„Sofia are aproape 6 ani de când învață acasă și Roxana, 2 ani. Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt. El acum învață pentru examenul de bacalaureat, un test care îți asigură intrarea la anumite facultăți. Eu cunosc un băiat în vârstă de 14 ani care a fost admis la Stanford, Harvard, dar nu ăsta e scopul. O facem mai mult de fun, că îi place foarte mult. Are sute de cărți citite. Pentru noi e ceva normal. E un copil vesel, care se joacă, însă mintea lui asimilează foarte repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară. Mă blochează cu întrebările care țin de știință sau matematică. E haios să ai așa un copil. Se distrează foarte bine. Nu trebuie să îi repeți de două ori. Avea 5 ani când a început studieze chimie. Își alege singur cărțile, iar eu de multe ori nici nu știu ce citește.”, a mai spus vedeta.