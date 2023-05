Dragoș Moștenescu a părăsit România și s-a mutat la Londra! Cu ce se ocupă actorul din serialul La Bloc?

Dragoș Moștenescu, celebrul actor din serialul "La Bloc" și-a schimbat viața în ultimii ani. El a părăsit România, iar de 6 ani locuiește la Londra, acolo unde are proiecte foarte interesante, tot în fața camerelor de filmat, așa cum este obișnuit. Actorul și-a continuat cariera în actorie departe de țara natală și chiar a filmat pentru un serial pentru BBC.

„Producțiile îmi merg binișor. Nu am explodat încă, dar am făcut lucruri bunicele. Am tot felul de soiuri de comedie, seara, peste zi, în funcție de castingurile pe care le iau sau nu le iau, pot avea sau nu filmări. De curând, a ieșit un serial pentru BBC în care am jucat un rol secundar și pentru HBO. Se numește „Câinii ploii” și poate fi văzut pe platformele amintite”, a declarat el pentru Playtech.